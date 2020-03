Náhlé uzavření provozu i odliv zakázek uvrhl menší podnikatele do nejistoty, zda se jim podaří udržet podniky nad vodou. Nevěří, že by dlouhodobě krizový režim zavedený kvůli koronaviru zvládli.

Krizi, s jakou nepočítala, prožívá dámská krejčová Nina Kordulíková. Přestože šije ve vlastním bytě a nikoli v salonu, kde se musí platit nájem a energie, opatření pocítila téměř okamžitě. „Nevím, jestli větší zakázky můžu vůbec vzít, teď je to na logistiku dost namáhavé,“ vysvětluje Kordulíková. „Galanterie jsou sice otevřené, ale tvoří se fronty. Materiály včetně látek se dovážejí především z Číny. A už několik měsíců chodí dodávky zpožděné nebo vůbec, samozřejmě se projevují potíže, které tam sami s virem měli,“ vysvětluje švadlena.

„Kvůli přišití knoflíku nebo popošití zipu ke mně v karanténě nikdo cestu vážit nebude, senioři městskou hromadnou dopravou už vůbec ne,“ říká živnostnice.

Velkou část její klientely tvoří i skupiny historického šermu a ochotníci. „A na co by si nechávali něco šít, když ani nevědí, jestli budou vystupovat a kdy. Zatím se jim jen všechny akce ruší,“ doplňuje Kordulíková.

Propad tržeb zažívá i Copy Studio na Masarykově třídě v Ústí nad Labem. Místo, kde nechávají každý rok stovky studentů tisknout své bakalářské a diplomové práce, přišlo téměř ze dne na den o devadesát procent zakázek. „Zatím vyřizujeme zakázky přes internet a vydáváme je po domluvě třikrát týdně,“ popisuje současný provoz studia Ladislav Kožíšek.

Pokud se ale opatření a karanténa protáhnou, nemá podnik jistotu, že přežije. „Únosný je tento stav v řádu přibližně jednoho měsíce,“ připouští Kožíšek.

Ačkoli řada bister, restaurací a jiných výdejen jídla a pití může svůj sortiment prodávat alespoň přes výdejní okénka, vyhráno nemají. Ústecká pivotéka, která nabízí desítky druhů pivních speciálů, se zkusí nadechnout tento víkend a otevřít alespoň v omezeném režimu. „Zatím jsme měli zavřeno, v pátek poprvé zkusíme prodávat přes okénko,“ říká za pivotéku Pavel Klíma. „Uvidíme jak to dopadne, určitě je to pořád lepší než nic a zavřít úplně. Od lidí cítíme podporu a zájem o nákup, ale jedna věc je, co řeknou, a druhá, co opravdu udělají,“ myslí si Klíma. Připouští, že současný stav je pro podnik likvidační. „Musíme z něčeho platit zaměstnance, a pokud stát neudělá pro podnikatele podporu, která zatím přesné rysy nemá, nevím jak by to mohlo fungovat dál,“ dodává.

Půjčky od státu



COVID II. Tak se jmenuje program, který ve čtvrtek 19. března schválila vláda.

Program, který hodlá spustit, počítá s tím, že by podnikatelům nabídl bezúročné půjčky s ročním odkladem.

Půjčky by začínaly na deseti tisících korun a končily na 15 milionech. Za úvěry od komerčních bank by se zaručil stát prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky, podnikatelé by měli k dispozici až 30 miliard korun.