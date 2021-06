„Lidé se vrací, ale pomalu. V porovnání s dobou před pandemií jsme zatím na šedesáti procentech,“ přiznává Jaromír Šruc, majitel žatecké posilovny Fitness Halk. „Vidíme, že zatím chodí méně lidí,“ potvrzuje také Jitka Hofmannová z lounského Fitness studia Hofmannovi.

Podle majitelů posiloven jsou důvody jednoznačně spjaté s koronavirem. „Část lidí se stále obává přijít, mají obavy z nákazy. Čekají třeba na dokončení očkování nebo až se situace ještě více zklidní,“ myslí si Jitka Hofmannová.

„Někteří se nechtějí testovat, otravuje je to, proto nepřijdou. Jdou si raději zaběhat. Další zatím nechodí, protože se stále bojí koronaviru,“ přidává se Šruc. „Někteří během koronavirové pauzy možná také trochu zlenivěli, těm se bude špatně vracet. Znám také lidi, kteří si nějaké vybavení pořídili domů, někdo se dal na jiný sport. Ale zlepšuje se to. Čekal jsem to na začátku možná i horší,“ věří Jaromír Šruc.

Optimistkou je také Jitka Hofmannová: „Věřím, že se lidé ke sportování vrátí. Cvičení je důležité pro zdraví, prospívá nám, tak doufám, že brzy zase budou sportoviště plná,“ říká trenérka Adély Citové, mistryně světa v aerobiku.

Část klientů se naopak do posiloven „vrhla“ hned po jejich otevření. To byl i případ Františka Petra: „Chodil jsem i předtím pravidelně a hodně jsem se těšil, až se konečně otevře. Přišel jsem hned, nebál jsem se,“ říká, zatímco v lounské posilovně odpočívá po náročné sérii cviků. „Do těla“ si ve Fitness studiu Hofmannovi dávala také Alena Davidová. Ani ona obavy z viru neměla. „Předtím jsem chodila jen občas. Teď chci ale cvičit pravidelně, čekala jsem, až se otevře. Chci udělat něco pro sebe. Pohyb mi dělá dobře,“ usmívá se.

Naopak Antonín Kreisinger kvůli obavám z nemoci vyčkával. Teď už má ale dokončené očkování, tak hned dorazil. „Jsem opatrnější. Těšil jsem se, až si konečně zacvičím, ale kvůli věku a zdraví jsem měl trochu obavy. Teď jsem ale už očkovaný, tak jsem přišel. Opravdu hodně jsem se těšil,“ líčí během cvičení.

Majitelé sportovních center chtějí přilákat klienty také na novinky a nadstandardní služby. V Žatci pořádají třeba oblíbené venkovní tréninky. V Lounech se opět rozbíhá cvičení pro seniory, spolupracují tam ale také s odborníky na nových programech například pro diabetiky nebo pro lidi, kteří mají problémy s nadváhou. „Pořád se snažíme přinášet nové věci, neusnout,“ pokračuje Jitka Hofmannová.

Provozovatelé sportovišť se shodují, že se na mnoha jejich klientech koronavirová pauza „výrazně podepsala“. „Společně je ale zase dostaneme do formy,“ hecuje lounská trenérka.

Podle majitelů fitness studií a posiloven bude nyní hodně důležité, aby se situace s návštěvností rychle zlepšila. Většina jich během pauzy „vysála“ své rezervy. Dostávali sice státní podporu, ta ale nepokryla ani náklady. A nyní končí. „Teď to bude rozhodující. Rezervy už jsou vyčerpané,“ ví Jaromír Šruc. „Teď hrozí vlna uzavírání. Je možné, že některá fitka to nepřežijí. Končí podpory, klientů je méně, platit se ale všechno musí,“ uvědomuje si Hofmannová.

Také lounské studio pauzu přečkalo jen díky našetřeným penězům z dřívějších let. Úspory, s kterými počítali na něco úplně jiného, museli použít na přežití. „Úspory měly jít na střechu, její renovaci nebo třeba do vybavení. Pryč nebo minimálně odložené jsou také různé plány na vylepšení našeho fitka, nákupy strojů a podobně,“ mrzí Jitku Hofmannovou. „Máme velké štěstí, že jsme ve svých prostorách, že jsme nemuseli platit nájem. Jinak nevím, jak by to dopadlo. Náklady jsme měli pořád, příjmy ale žádné,“ dodává. Za kompenzace byli majitelé sportovišť rádi, podle jejich slov jim hodně pomohly, například v Lounech jim ale pokryly jen 35 až 40 procent nákladů.

Poprvé museli zavřít loni na jaře, pak sice bylo přes léto otevřeno, ale s příchodem podzimu se opět zavíralo. S výjimkou několika dní v prosinci se pak do tělocvičen a posiloven nesmělo až dosud. Navíc v létě, kdy bylo otevřeno, uzavřená sportoviště moc nelákají.

Podobná situace je také letos, také se otevírá v době oteplení, kdy lidé chtějí sportovat spíše venku. To může pro posilovny znamenat další ránu. „Přes léto lidé spíše řeší dovolené, sportují venku. Už se jim na uzavřená sportoviště moc nechce. Bude dlouho trvat, než se z toho náš obor dostane. Myslím, že do normálu se dostaneme někdy na konci podzimu nebo spíš v zimě. Ale věříme, že to překonáme, že lidi budou sportovat,“ dodává Jitka Hofmannová.