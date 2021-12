Potřásl si rukou s papežem Františkem, předal mu fotbalový dres, vyslechl si jeho požehnání. Navíc si v dresu Světové romské federace zahrál proti týmu Vatikánu v utkání, které mělo upozornit na diskriminaci a rasismus ve světě. Navštívil zápas slavného Lazia. „Nezapomenutelné,“ komentuje setkání s papežem Lukáš Pulko.

Ústečan Lukáš Pulko, který dlohodobě vede fotbalovou akademii pro děti z vyloučených lokalit, se osobně setkal s papežem. Jako člen světového výběru Romů si také zahrál proti výběru Vatikánu. | Foto: se souhlasem Lukáše Pulka

„Byl to skvělý zážitek. Neuvěřitelné. Jsem věřící, byl to pro mě takový vrchol,“ vzpomíná Lukáš Pulko na chvíle, kdy se dostal do bezprostřední blízkosti Františka. Ten při krátkém obřadu požehnal romskému národu, fotbalu i sportu obecně. „Bylo to krátké setkání, ale velmi intenzivní prožitek. Předali jsme mu dres s jeho jménem, podal nám ruku,“ popisuje Ústečan. Papež dvěma českým zástupcům také podepsal jejich dresy.