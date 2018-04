FOTO: Aerobic club DDM slavil o víkendu velké úspěchy

Ústí nad Labem - Hned na dvou soutěžích zazářila o víkendu družstva Aerobic clubu DDM Ústí nad Labem.

V sobotu se všechny týmy Aerobic clubu DDM zúčastnily soutěže Děti v akci v Praze a přivezly jedno 1. místo, dvakrát 2. místo a čtyřikrát 3. místo. Zlato si vybojoval Aerobic Team Angels s choreografií "Slunce, seno, JZĎačky".

V neděli se 3 týmy - AT Bubbles s formací Vítejte v ráji, AT SMILE s formací Biatlonový závod a FITNESS team s formací Tarzan - a dvojička sportovního aerobiku Gábinka a Markétka Horákovy zúčastnily semifinálového kola Mia festivalu v Brandýse nad Labem a přivezly čtyři zlaté medaile.



"Byl to velmi úspěšný víkend, jedenáct medailí jsme opravdu nečekali. Na trénincích to společně oslavíme," uvedla vedoucí klubu Jaroslava Bílská.