FOTO: Autor obří ústecké mozaiky Miroslav Houra by se letos dožil devadesáti let

Letos začátkem srpna by se dožil 90. let tvůrce největší mozaiky v Evropě, ústecký umělec Miroslav Houra. Bohužel, zesnul roku 2006 po těžké nemoci. Jeho nejmonumentálnější dílo ostatně zná snad každý, kdo žije v Ústí. Mozaiku lze spatřit na budově ústeckého magistrát, při přístupu z Mírového náměstí. Lze ji označit za technický unikát. Výtvarník totiž musel nakreslit obrazy v měřítku jedna ku jedné. Kvůli tomu si pronajal odsvěcený kostel, kde strávil čtyři měsíce. Dvacet sklářů potom vyrábělo barevné části mozaiky dva roky a dalších pět měsíců je mozaikáři osazovali na budovu. Zabírá celkem 450 metrů čtverečních. Byla dokončena v roce 1985.

„Inspiroval jsem se mexickým uměním,“ popisoval kdysi její tvorbu sám Houra. Uprostřed mozaiky býval nápis. Původně tam chtělo vedení kraje mít hodiny hrající melodii. Nakonec ale došly peníze a tehdejší vedení krajského výboru KSČ rozhodlo, že tam bude heslo Se Sovětským svazem na věčné časy. Nakonec se na mozaice ocitl citát z prvního článku tehdejší ústavy: Veškerá moc v ČSSR patří do rukou lidu. Později v roce 1997 heslo zmizelo a Miroslav Houra na uvolněné místo zpodobnil svůj rodný dům na Sázavě. „Ovšem ten dům tam taky původně neměl být, chtěl jsem, aby tam byla rodina s jedním dítětem. Na to mi zase řekli, že to vypadá jako betlém. Blbec je prostě věčná hodnota,“ smál se tomu vždy Houra.

Radní Horák: Ústí posílá osm tisíc na sportující dítě ročně. To je obrovská suma

Jeho práce jsou po celém světě. Na Ústecku například navrhl pro kostel svatého Vojtěcha reliéfní dveře a kovanou mříž. Vytvořil také mozaiku muzikantů pro kulturní dům v Chlumci, na Severní Terase je k vidění jeho mozaika kosmonauta. „Na jeho počest ústecké muzeum až do 3. září pořádá komorní výstavu Exlibris Miroslava Houry, která jej prezentuje jako významného a mezinárodně uznávaného tvůrce užité grafiky a jednoho z nejznámějších ústeckých výtvarníků a grafiků konce 20. století,“ dodal ředitel muzea Václav Houfek.

Miroslav Houra

- Narozen 3. srpna 1933 v Krhanicích

- Otec chtěl, aby studoval vojenskou kartografii, v mládí málem oslepl

- Studia dějepisu, výtvarné výchovy

- Na sever Čech přišel v roce 1955 jako učitel na umístěnku

- Učil na pedagogické fakultě v Ústí

- Mozaiku dokončil v roce 1985

- Zemřel po nemoci 19. ledna 2006

- Od roku 1967 členem výtvarnického spolku Hollar.Vystavoval na více než 130 výstavách po celém světě

- Ateliér míval na sklonku života v jednom z paneláků v Hrnčířské ulici

Zdroj: Janni Vorlíček