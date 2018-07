FOTO: Barevná krása plazů. Ústecká zoo zmodernizovala svá terária

Administrativa - Administrativa Ostatní odborní pracovníci v 18 810 Kč

Ostatní odborní pracovníci v administrativě a správě organizace Administrátor projektu. Požadované vzdělání: vyšší odborné. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 18810 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Vrchní referent/rada - administrátor projektu „Iniciativa podpory zaměstnanosti mládeže pro region NUTS 2 Severozápad v Ústeckém kraji“. Místo výkonu práce: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ústí nad Labem, Odbor zaměstnanosti, Oddělení projektů EU. Platová třída: 10. , , Požadujeme: minimálně vyšší odborné vzdělání, svéprávnost, bezúhonnost, zdravotní způsobilost. , , Pracovní náplň: Pracovník spolupracuje na administrativním zpracování části klíčových aktivit projektu. Jde zejména o administraci aktivity týkající se zprostředkování zaměstnání, výběru účastníků projektu, rekvalifikací, doprovodných opatření, podporovaného zaměstnání, stáží do zahraničí, návratu do vzdělávání a administrace projektu. Pracovník má za úkol zpracovávat dílčí podklady k pravidelným monitorovacím zprávám, zajišťuje sběr a kontrolu finančních dat z jednotlivých kontaktních pracovišť, provádí kopírování a skenování účetních dokladů a jejich kontrolu a kompletaci s bankovními výpisy, řadí doklady a následně tvoří jejich soupisky, zaznamenává do přehledové tabulky čerpání finančních prostředků, provádí následnou křížovou kontrolu dat a podílí se na kontrole vyúčtování příspěvků s vytvořenými platebními poukazy. Pracovník se podílí na kontrole, tisku a zajištění podpisu dohod uzavíraných s příjemci dotace. Následně uzavřené dohody zaznamenává do přehledových tabulek a podílí se na oběhu těchto dokumentů. Zajišťuje a zodpovídá za evidenci oběhu dokumentů z kontaktních pracovišť ÚP ČR. Spolupracuje na zajišťování publicity projektu. S ohledem na přidělenou projektovou agendu poskytuje podporu celému realizačnímu týmu projektu. , , Bližší podrobnosti k volné pracovní pozici naleznete na Integrovaném portálu MPSV › Úřad práce ČR › Kariéra na ÚP ČR (Ústecký kraj). , , Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo podané ve lhůtě do 13. července 2018, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ústí nad Labem, Dvořákova 1609/18, 400 21 Ústí nad Labem, nebo osobně podané na podatelnu organizačního útvaru služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu organizačního útvaru služebního úřadu podatelna@ul.mpsv.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID 6sbzpx5. K žádosti dále žadatel přiloží strukturovaný profesní životopis. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“ a „Výběrové řízení pod č. j. UPCR-2018/61344-78099813“.. Pracoviště: Krajská pobočka v ul - pracoviště n, Mírové náměstí, č.p. 3097, 400 01 Ústí nad Labem 1. Informace: , .