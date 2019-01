Ústecko - Štíhlý nemluva zaskočil všechny zkušené závodníky. Těch se na nedělním Běhu kolem Milady sešlo na 130.

„Běhat jsem začal před rokem, když jsem dostal jako dárek registraci na ústecký půlmaraton. Trochu jsem se připravoval, ale žádné drama. Snad tři týdny jsem běhal každý den. Svůj první závod jsem dokončil v čase 1.28, což na samouka docela ujde," prohlásil po závodu vítězný Petr Zuda z Ústí nad Labem.

Tehdy ho prý běhání začalo bavit. Jeho denní dávka je pět kilometrů. „Každý den běhám z práce domů a je to docela znát. Milada je letos můj druhý závod. Krásný areál, bezvadní lidé se vzájemně hecovali, komentátor Petr Kostovič byl úžasný. Na trati jsem žádnou krizi nezaznamenal, užíval jsem si to až do cíle," prohlásil vítěz.

Závod byl skutečně pečlivě připravený. Označená parkoviště, vzorná pořadatelská služba, stánek s občerstvením, úschovna batohů, ozvučené shromaždiště závodníků a pěkné počasí. Hervis sport vyslal na trať několik svých barevných zástupců, kteří na kolech doprovázeli běžce a dohlíželi na regulérnost závodu.

Hned několik účastníků minulý víkend absolvovalo půlmaraton v Karlových Varech. Skvělý výsledek si přivezla k jezeru především Zuzana Rusínová, která na Miladě brala bronz.

„Nechci nic podcenit, beru to jako přípravu na delší závody. Na ústecký půlmaraton jsem se už přihlásil. V Karlových Varech jsem si to vyzkoušel a musím uznat, je to fuška," prohlásil Honza Ulrich z Ústí nad Labem. Podle něj má Milada velkou sportovní perspektivu. Před vyhlášením výsledků nikdo domů nespěchal, každé jméno na bedně doprovázel pískot jako na hokeji.

Výsledky

muži do 49 let

1. místo: Petr Zuda, Ústí nad Labem, č. 7, čas 36:02

2. místo: Josef Procházka, Děčín, č. 31, čas 36:05

3. místo: Miroslav Matějka, Trnovany, č.69, čas 36:13

ženy do 44 let

1. místo: Monika Doležalová Č. Kamenice, č.115, čas 41:59

2. místo: Martina Stehlíková, SOHV Abertamy, č.132, čas 42:01

3. místo: Zuzana Rusínová, USK Všem, č. 107, čas 42:15

kategorie nad 50 let - muži

vyhrál Miroslav Bauckman, TJ krupka, č.96, čas 42:23

kategorie nad 45 let - ženy

vyhrála Marta Kořínková, Dubí, č. 128, čas 49:22