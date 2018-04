FOTO: Běžci si zpestřili pátek. Vyrazili na závod do ulic Předlic

Ústá nad Labem – Šestý ročník běhu ulicemi Předlic moc zájemců o originální medaile na start nepřilákal. Na soupisce bylo pětadvacet jmen. Hlavní pořadatel Pavel Kopřiva trochu změnil podmínky akce a hlavně datum. Předchozí ročníky se běhaly v říjnu skoro za tmy.

Trať není dlouhá, pouze 3,5 km, ale vede částečně starou továrnou, kde jsou skutečně zajímavá zákoutí. O vítězích nebylo pochyb, Petr Zuda a Jarmila Sobecká, to jsou jména, která zná snad každý běžec v Ústí. Zajímavý příběh nabídly dvě slečny. Natálie přijela z Litoměřic, Klára z Karlových Varů. Poznaly se na Facebooku a společně odběhly už závod v Dubicích. Doprovázel je hudebník Igor Tomosei, který bydlí v Teplicích. Trojice se odpovědně připravovala stranou od ostatních, čísla převzala čtyřicet minut před výstřelem startéra.

V 16:30 byl závod vpuštěn do plného silničního provozu, do čela šel ihned Petr Zuda a nikoho nenechal na pochybách, že pěkné věcné ceny od Hudy Sportu převezme v cíli on. Uvedené sportovkyně však na trati zabloudily a místní krasavci je zvali do svých ložnic, jen to startovní číslo nemohli pochopit. Vyděšené dívky zachránila rychlá spojka na kole, která je objevila za kostelem. To bylo radosti, už to vypadalo na celostátní pátrání.

Dalším zajímavý příběh nabídl zkušený časoměřič, který přijel vlakem z České Lípy, originální plakát a diplomy navrhoval student třetího ročníku UJEP Martin Hofman. „Čekal jsem více lidí, ale termínová změna asi zamotala hlavu místním běžcům, nebo se připravují na víkendové akce. Počasí nám přálo,“ zasmáli jsme se.

„Ozdobou byl čas vítěze, 10:59 považuji za parádní výzvu do příštího roku,“ prohlásil vedoucí Ateliéru interaktivních médií Fakulty umění a designu UJEP Pavel Kopřiva a pozval všechny účastníky do výstavní síně na občerstvení a vernisáž studentů. Předlická kolejnička potřebuje větší reklamu a vyhecovanou konkurenci z řad studentů, třeba i jiných škol.

Absolutní pořadí muži:

1. místo - Petr Zuda - Všebořice - 10:59

2. místo - Václav Šlechta - U/L - 12:19

3. místo - Lukáš Eliáš - BK Běkodo Teplice - 12:20



Absolutní pořadí ženy:

1. místo - Jarmila Sobecká - USK Provod - 12:28

2. místo - Zuzana Rusínová - Happy Loop - 12:51

3. místo - Dagmar Musilová - Jílové - 13:32