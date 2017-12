FOTO: Big Boy odpočívá v Trmicích

Trmice /ROZHOVOR/ - Celé dopoledne jsem prožil s modelářským nadšencem a kastelánem Janem Součkem mezi vláčky na zámku v Trmicích.

Sen o vláčcích plných dětí na zámecké zahradě už opustil, chyběly peníze. První model sestavil ve dvanácti letech. Poslední, americkou parní lokomotivu Big Boy, instaloval na kolejiště nedávno.

Tak mi k ní něco řekněte, když je to taková krasavice…

Především je to nádhera co do provedení. Musel jsem pro ni vyhotovit vlastní přídavnou kolej. Je tak dlouhá, že by se tu prostě neotočila. Tyhle mašiny se v USA vyráběly v letech 1941-1944. Do provozu bylo zařazeno celkem 25 strojů, v současnosti je jich jen osm někde v muzeu. Je to úžasný kolos s ohromnou silou. S plnou výbavou vážila 540 tun, délka 41 metrů, výška pět a půl, maximální rychlost 120 kilometrů v hodině. Souprava s nákladem mohla být dlouhá i tři kilometry. Hned jsem jí pořídil parťáka, další americkou parní legendu Challenger. Data musím teprve někde sehnat, ale je to taky silák. Obě jsou ozvučeny, nasvíceny, kouří. Ovládání tabletem.

Jak vypadá taková údržba mašinek, když jich tu je tolik?

Jako v každém železničním depu. Koleje čistím speciálním filtrem, mašinky mají také svůj program a pořadník. Tohle není jenom o hraní, hlavně je to systematická práce stále dokola. Někde se poopraví dekorace, vyměním mašinu, abych jinou mohl dát do generálky. Když sem přijdou dospělí, co tomu hoví, jen kroutí hlavou.

Kterou mašinku z těch, co vlastníte, si asi nejvíc ceníte?

Někdo by řekl, že nejcennější byla ta první. Někoho zajímá pouze cena nebo technické provedení. Tady je hned několik zajímavých kousků, jenom znalec je pozná. Mně se třeba moc zamlouvá ruský model železnice z roku 1957, kde vagony táhne mašina přezdívaná Sergej. Tu by malé děcko nezvedlo. Je z litiny a váží tři kila. Mám tu mašinku, co v každé stanici hraje písničku, někdy vám zůstane v hlavě třeba situace, kterou jste musel tenkrát řešit.

Když jste mi ukazoval závodní autodráhu, měl jste pouze jedno táhlo, ale jezdila dvě auta. Jak je to možné?

Jednoduše. Nikdo se mnou nechtěl závodit, tak jsem jedno auto naprogramoval z počítače. Druhé ovládám já. Někdy dokonce vyhraji!