FOTO: Blanarovičová s dětským sborem zazpívaly pro nemocnou Leonku

Ústí nad Labem - V Ústí vystoupila zpěvačka a Ústecké Bambini. Podpořili léčbu tříletého děvčátka, které má dětskou mozkovou obrnu.

Jak Energie pomáhá? Na vlastní oči i uši se o tom v ústeckém kostele sv. Vojtěcha přesvědčili diváci i prarodiče tříleté Leonky, která trpí dětskou mozkovou obrnou. V neděli večer se tu pro děvčátko z Rumburku konal benefiční koncert Yvetty Blanarovičové a dětského sboru Ústecké Bambini. Pořádal ho Nadační fond Energie pomáhá společně s firmou Centropol.

YVETTA SI KOLDOVALA, BYLA MALEJ ALE ŠIKOVNEJ

Yvetta Blanarovičová zazpívala spolu se sborem koledy. Publikum potěšila Tichou nocí nebo písní Pásli ovce Valaši. Zpěvačka překvapila, když po písni z filmové pohádky Princezna ze mlejna začala parodovat rozpustilého čertíka, kterým je proslulá. Právě toho, co je ve snímku „malej, ale šikovnej“.



„Děti čerta milují, ale jeho předvedením na koncertě klasiky v Praze jsem zaskočila černošského dirigenta. Snad si o mně myslel, že jsem se zbláznila,“ smála se herečka.

Sbor Ústecké Bambini také nezůstal stranou. Jeho pásmo vánočních písní a pěkným tancem diváci odměnili potleskem ve stoje. „Bylo to naše vůbec první standing ovation,“ přiznala před publikem Lenka Bérešová, sbormistryně Ústeckých Bambini.

DOBRÝ, VĚDĚLY ŠKOLAČKY

Koncert nadchl publikum, zpívání si užily také Ella a Emma Kučerovy, dvě malé školačky a současně zpěvačky z dětského sboru Ústecké Bambini. „Dobrý,“ shrnuly svůj zážitek, jak jen to dnes děti umí. „Koncert se povedl, lepší snad ani být nemohl,“ tvrdila po vystoupení babička jedenáctileté Jany ze Stříbrníků, Anna Kacálková ze Severní Terasy. „Nebylo tu co vylepšit, koncert byl dokonalý,“ nebránila se dojetí.



Také moderátor večera Kamil Bílský byl nadšený výkony malých zpívajících ústeckých andílků. Za ně alespoň děti v působivém bílo červeném oblečení označila Yvetta Blanarovičová poté, co vyprávěla o své nadaci La Sofia, pomáhající sociálně slabým nadaným dětem.

HUSÍ KŮŽE A SLZY V OČÍCH

„Bylo to krásný. Z toho, co tu dnes paní Blanarovičová předvedla, jsem měl husí kůži – a přiznám se i jako chlap slzy v očích. A nebylo to tou zimou tady v kostele,“ tvrdil spíkr, který ve sboru měl jednu svou ratolest. „Je to osmiletá Kamilka, ta v bílé čepičce,“ smál se moderátor Hitrádia.

„Myslím, že je nádherný, když člověk, který má tak prosperující firmu – a co si budeme povídat, který má i hodně peněz – nemyslí jen na sebe. Myslí i na to, jak těmi penězi někomu pomoci. Takže klobouk dolů před lidmi, kteří dokáží zorganizovat tak pěknou akci,“ dodal Kamil Bílský.

550 GRAMŮ PRO ŽIVOT

Blanarovičovou dojalo, když měla na ruce Leonku. Dívka se narodila předčasně a vážila jen 550 gramů. Výtěžek ze vstupného půjde na její léčbu. Benefici organizovala Lenka Graf.



„Pro nás je důležité, že má náš umělecký projekt jasný charitativní podtext. Má pomoci někomu, kdo se bez pomoci druhých bohužel neobejde,“ zdůraznila Graf, sopranistka a zakladatelka Nadačního fondu Energie pomáhá.



Podle ní babička a děda Leonky dělají, co mohou, ale finanční pomoc pro dívku nutně potřebují. „S babičkou dívky jsme v kontaktu. Budeme vývoj dívky sledovat a těšit se z úspěchů, které na své složité cestě bude mít. Chceme se podílet na nákladech léčby v Lázních Klimkovice. Ty sice mohou malé slečně pomoci, ale ročně stojí mnoho peněz,“ uvedl Aleš Pospíšil z Centropolu.

FINÁLE: 23. PROSINCE NA LIDICKÉM

V kostele sv. Vojtěcha šlo v pořadí o druhé vystoupení určené na podporu nemocné holčičky. Tím prvním byl před týdnem koncert houslového virtuóze Jaroslava Svěceného s herečkou Zdeňku Žádníkovou. Společně provedli publikum životem Antonia Vivaldiho od A do Zet.



Třetí a zároveň letos poslední vystoupení se odehraje 23. prosince na Lidickém náměstí v Ústí. Na něm také nadace Energie pomáhá slavnostně předá prarodičům nemocné dívky symbolický šek s celkovým výtěžkem benefice pro Leonku.