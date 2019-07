Vše odstartovala v pět hodin soutěž v grilování burgerů, na kterou nastoupilo šestnáct týmů, jejichž úkolem bylo „vyrobit“ v lehce polních podmínkách a následně i předložit porotě burger, který nesměl být syrový a musel pokud možno dobře vypadat i chutnat, což se většině účastníků více či méně i povedlo. Nesmělo chybět ani vyhlášení vítěze a předání hlavní ceny v podobě kuchyňské zástěry.

„Grilovala jsem zde na soutěži poprvé, v minulých letech jsem se neúčastnila. Sice to není úplně moje kuchyně, ale bylo to vynikající a byla tu i výborná atmosféra. Gril byl také docela dobrý na to, že byl jednorázový. Z domova jsme zvyklí na lepší, ale dalo se to. Neměla jsem s sebou žádné vlastní speciální ingredience, použila jsem jen to, co zde bylo k mání. K dobru nám možná bylo to, že doma grilujeme docela hodně. Hlavní cena je výborná, určitě najde využití,“ sdělila Lada Šimánková, vítězka soutěže v grilování.

V sedm hodin večer začala dětská diskotéka, po které přišla na řadu volba dětské Miss, která se neobešla bez promenády ani závěrečného defilé, které bývá i na velkých přehlídkách. Vrcholem celého programu byla laserová show na vodní stěně uprostřed místní laguny, ke které hrály známé hity jako Na měsíc či Cizí zeď.