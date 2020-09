Všechno to indiánské rojení připravil Zdeněk Kymlička, který kostým Vinnetua navlékl zpěvákovi Vladimíru Hronovi. Ten se jeho role zhostil na jedničkou s hvězdičkou.

Vladimír Hron byl Vinnetou na jedničku s hvězdičkou. | Foto: Miroslav Vlach

Hron přijel na točnu autobusu č. 17 v čele barevného průvodu na svém filmovém koni Ilči (Vítr) a ostudu filmové hvězdě opravdu neudělal. Hned za ním v originálních kostýmech pochodovala skupina divochů z Plzně, kteří si říkají Pšito Oyata. Vedl je samotný náčelník Jirka Kohout, který měl to štěstí, že se osobně potkal i s Pierrem Bricem. Old Shatterhend (Svatopluk Žáček) představil divákům svou železnou boxerskou pěst, Karel May přišel v černém, motýlkář v bílém, primátor Ústí nad Labem Petr Nedvědický nabízel dýmku míru a slavný fotograf Petr Berounský ukázal část své sbírky dobrodružných knih. Podmínkou je autor Karel May a Vinnetou. Přesně ve 14.30 začalo pršet, několikrát zahřmělo, ale velký Manitou všechny diváky, hosty i herce ochránil.