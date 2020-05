Koronavirus je letos vyhnal do terénu a oni už čtrnáct dní nabízejí zájemcům tvrdé cvičení na Střížáku. V neděli odpoledne se nebe podezřele zatáhlo, skupinka odvážných se přesto dostavila. Jakub určil prostor, představil cviky na deseti stanovištích a potom to začalo.

Příjemná hudba, přesná časomíra, pravidelné střídání pozic. Kondiční trenér dohlížel na správnost provedení, chválil, opravoval chyby. Nikdo nic nešidil, byla to pěkně náročná hodinka, přesto se v závěru všichni usmívali.

„Brutál Kruháč má své příznivce nejen v Ústí nad Labem, ale i v Praze a Liberci. Každý rok pořádáme pro zájemce kemp a v letním kině otevřený závod. Zkusit si to může každý, kdo chce vylepšit svou kondičku. Musím říci, že sem chodí dost děvčat a mnohdy pěkně prohánějí svalnaté muže. Každá hodina je jiná, dnes jsem zařadil do sestavy medicinbaly, ale pomůcek je celá řada.

Třeba Honza Chlad je hudebník, vyučuje hru na kytaru, chodí sem už pět let. V loňském roce dokonce vyhrál závod v letním kině a to je pěkná zabíračka. Venku budeme ještě čtrnáct dní (středa - neděle), potom se už snad dostaneme do tělocvičny. Zázemí budeme mít v Doběticích,“ stručně popsal situaci Jakub Jirgle.

„Já jsem tu teprve podruhé, moc se mi to zamlouvá. Nikoho tu neznám, ale vypadá to na skvělou partu. Vyzkoušel jsem už několik podobných cvičení, musím se prostě hýbat. Mám dvě děti, kancelářskou práci a čtyřicítku na krku,“ prozradil na sebe Milan Kovařík z Bukova.