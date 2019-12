Takovou akci ještě Chuděrov nezažil. Na točně autobusu bylo narváno, zdarma se podával svařák a chléb se škvarkovou pomazánkou. Deset stánkařů nabízelo své vánoční zboží, originálních svícnů tam bylo dost, velký zájem byl o ptačí budky.

Adventní čas dorazil i do Chuděrova. | Foto: Deník / Miroslav Vlach

V pátek 6. prosince přesně v 18:00 oznámil tajemný hlas z pódia příchod Mikuláše s doprovodem. Andílci chválili šikovně děti, smečka pekelníků vtrhla mezi diváky a jejich pytle se záhadně plnily. Slabší jedinci zmizeli ve tmě, odvážní tátové obklopili muže s medovinou a po krátké poradě zaútočili na jeho zásoby. Když se na pódiu seřadily děti z mateřské školy s příslušnou rekvizitou ve vlasech, desítky řízených záblesků směřovaly do jejich řad. Panečku, to byl výkon! Čtyřletí špunti připravili pro své rodiče ten nejkrásnější dárek týdne. Zpívali o vonících svátcích, štěstí, které nás čeká. Zelený strom vedle nich najednou převzal barvu měsíce a všichni potleskem ocenili ten zázrak. V Chuděrově prý bydlí asi tisíc lidí, kolem jejich stromku to v jednom okamžiku vypadalo jako v lidském mraveništi.