Již 74 let, které od smutné události uplynuly, si zde připomněl europoslanec Mikuláš Peksa, ústecký primátor Petr Nedvědický, místní kněz Pavel Jenčík, Trmičan Hanuš Adamec i Brigita Gottmanová, rodačka ze Svádova. Byla z Ústí v šesti letech odsunuta se svou rodinou, nyní žije v Severním Porýní – Vestfálsku.

„Asi si říkáte, proč házíme růže do řeky. To proto, že tu ti lidé tehdy zahynuli, ale nemají žádný hrob,“ řekla. Projev na mostě měli bývalá střekovská starostka Střekova Eva Outlá i ex starosta Centra Karel Karika.

„Magistrát města si pod vedením hnutí ANO nepřipomíná ani masakr, ani násilnosti, ale „tragické události“, a nečiní tak u pamětní desky na mostu, ale u nedávno umístěné „Pamětní desky obětem výbuchu vojenského skladu,“ řekl Karika. Ovšem primátor u aktu na mostě nechyběl.

Pietní akce se tak na mostu odehrává každoročně v duchu smíření Čechů a Němců. „Všichni přítomní chápou, že minulost nezměníme. Ale můžeme se z ní poučit a udělat vše pro to, aby se neopakovala,“ shodli se u pomníku na mostě Outlá s Karikou.