FOTO: Charitativní módní show přilákala davy. Vyvedl se i doprovodný program

Ústí nad Labem – Večer plný módy odstartoval ve čtvrtek v osm hodin večer ve Sportcentru Sluneta na Klíši.

Už 13. ročník charitativní show, opět pod vedením Lenky Kocmanové Taussigové, si nenechalo ujít zhruba 750 návštěvníků, kteří zaplnili každé volné místo.

Moderátorské role se ujala dvojice ve složení Mirek Šimůnek a Eva Perkausová. Uváděli jendotlivé kolekce oblečení či spodního prádla od značek jako Trucino, Camp David či Delta. Přestávky mezi jednotlivými kolekcemi nadšeným hostům zkracoval zpěvák Václav Noid Bárta se svým hitem Chci zas v tobě spát, dětský pěvecký sbor Bambini či speciální host Trampolíny Praha.

„Já jsem vždy ráda, že to ze mě po přehlídce všechno spadne, protože je to opravdu náročné. S Lenkou Vinickou, režisérkou večera, přehlídku tady pácháme už třináct let. Každý rok volím jiného moderátora, protože nechci stejné tváře. Na videu uvidím, jak se osvědčili ti letošní, protože jsem to nějak nestíhala vnímat. Musím ale určitě pochválit Trampolíny Praha,“ popsala dojmy Lenka Kocmanová Taussigová.

„Na přehlídce jsem tentokrát chtěla spodní prádlo. Dlouho se nepředvádělo a chtěla jsem letošní ročník nějak oživit. Myslím si, že se to povedlo. Na mole byly k vidění i nové tváře, především finalistky různých soutěží krásy,“ dodala.

Vilém Maruš