FOTO: Chrupavka ven a zase dovnitř. V našem kraji umí lékaři jedinečný zákrok

Ústí nad Labem /ROZHOVOR/ - Redaktoři Deníku byli u průlomové dvouhodinové operace pod vedením primáře Pavla Neckáře.

Mladý pacient právě pod narkózou usíná na operačním sále. Tým špičkových lékařů zaujímá pozice, primář bere do ruky skalpel. Jako Picasso štětcem vytváří v oblasti mladíkova kolene řez. Průlomová operace poškozené chrupavky může začít.

Průlomová proto, že operatéři využívají unikátní metodu léčby pomocí tělu vlastních chondrocytů, při které pacientovi implantují v laboratoři vypěstovanou novou chrupavku.

„Tato cesta, ačkoli je časově náročnější, je pro pacienta výhodnější z dlouhodobého výsledku,“ říká primář Oddělení sportovní medicíny Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem Pavel Neckař.

V čem je tato metoda operace kolene výjimečná?

Léčba poškození chrupavky pomocí tělu vlastních chondrocytů (hlavních buněk chrupavky, pozn. aut.) je jedinečná v tom, že se k léčbě používají vlastní kultivované chrupavčité buňky na nosiči, které implantujeme do místa poškození. Tato léčebná metoda není metodou alternativní, ale v indikovaných případech se stala metodou první volby v celé řadě zemí světa a podobně je tomu nyní i v Česku.

Jak se liší od běžné operace?

Léčba je postavena na základním faktu, že poškozená chrupavka se v dospělém lidském organismu prakticky nedokáže sama plně obnovit. Z tohoto důvodu je tato metoda jedinečná v tom, že během operačního zákroku aplikujeme pacientovi vlastní chrupavčité buňky (chondrocyty), které jsme namnožili v přísných laboratorních podmínkách, abychom získali tkáň, která by odpovídala svými vlastnostmi původní zdravé chrupavce.

Jak probíhají přípravy na operaci?

Operace je časově náročná jak pro pacienta, tak pro ošetřující personál. Pacient musí počítat se dvěma operačními zákroky. Prvním zjišťujeme, zda je tato léčebná metoda vhodná pro typ a rozsah poškození. Jestliže ano, odebereme kousek zdravé chrupavky (asi 4x4mm) v takovém místě kloubu, které nikterak neovlivní fungování kloubu samotného. Tento vzorek tkáně odešleme do Národního centra tkání a buněk, kde izolují a následně namnoží chrupavčité buňky s výslednou přípravou implantátu. Toto období trvá čtyři týdny. Jakmile je přípravek připraven, čeká pacienta druhá operace implantace buněk do místa poškození. Operace je určená pacientům ve věkové skupině 15 až 55 let.

Musí splňovat nějaká kritéria?

Pacient musí splňovat další kritéria, jakými jsou například klinické potíže pacienta, musí odpovídat poškození kloubní chrupavky, kloub nesmí být postižený vyšším stupněm artrózy, pacient nesmí trpět jinými vážnými chorobami. Léčba pomocí tělu vlastních chondrocytů je tedy vhodná pro pacienty, u kterých by jiné operační metody nemusely mít očekávaný léčebný efekt. Jde zejména o stavy, kdy je defekt chrupavky větší než 2 cm² nebo kdy defekt zasahuje až do místa kosti pod chrupavkou. Jde tedy vždy o vážné poškození kloubu, které svého nositele omezuje v běžných denních a společenských aktivitách.

Zúčastnili jsme se operace kolena mladšího muže. S čím se léčil a proč musel na operaci?

Pacient se k nám dostavil z důvodu opakovaných poranění kolenního kloubu, nestability kloubu při poškození předního zkříženého vazu. Při předoperačním vyšetření jsme zjistili defekt chrupavky v nosné zóně stehenní kosti, který způsoboval pacientovi opakované náplně (výpotky) kloubní tekutiny v kolenním kloubu. Pro rozsah a lokalitu defektu chrupavky jsme mu nabídli implantaci autologních chondrocytů pomocí Chondrograftu spolu s provedením plastiky předního zkříženého vazu v jedné době.

Šlo o náročnou operaci?

Samotná operace plastiky předního zkříženého vazu patří mezi složité rekonstrukční artroskopické operace a v kombinaci s implantací chrupavky jde o náročný operační výkon nejen po technické, ale také finanční stránce. Díky zázemí ústecké Masarykovy nemocnice a vedení Krajské zdravotní dokážeme pacientům Ústeckého kraje takovouto léčebnou metodu v indikovaných případech nabídnout a provést.

S jakými zraněními se setkáváte nejčastěji?

Poškození chrupavky je často spojené s poškozením menisků a vazů kolenního kloubu. Chrupavka bývá také poškozena i v jiných kloubech jako například v hleznu nebo rameni po opakovaných podvrtnutích či luxacích kloubu. V rámci artroskopického centra Masarykovy nemocnice se snažíme rozvíjet principy biologického operování a regenerativní medicíny. To znamená, že se při operacích snažíme zachovat a opravit co možná nejvíce tělu vlastních tkání a být zároveň co nejšetrnější k okolním neporušeným strukturám. Tato cesta, ačkoli je pro obě strany časově náročnější, je pro pacienta výhodnější z dlouhodobého funkčního výsledku.

Když vám někdo řekne, že ho bolí kolena, co mu doporučíte?

Prvním krokem je určení příčiny bolesti a vyloučení vážného onemocnění kloubu, které by bylo kontraindikací k obecnému doporučení. Tímto obecným doporučením je pravidelná pohybová aktivita (minimálně třikrát týdně 30 minut), optimálně na kole či rotopedu v přiměřené intenzitě zátěže. Důležitým klíčem k úspěchu není míra či intenzita zátěže, ale právě tato pravidelnost pohybu, kterou je nutné udržovat. Typ a míru pohybové aktivity by si měl každý určit po konzultaci s tělovýchovným lékařem.

A existuje nějaký jednoduchý recept, jak bolestem v kolenou předejít?

Zdravým pohybem. Aby pohyb byl zdravý, musí být pravidelný, přiměřený a pestrý. Toto platí pro všechny věkové kategorie od dětí až po seniory.