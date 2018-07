FOTO: Čtení pohádek v ústeckém muzeu střídá výroba dárečků

Ústí nad Labem - Akce Muzeum čte dětem se už dostala pod kůži předškolákům i rodičům. Dvojice Martina Kaucká a Martina Pospíšilová z oddělení pedagogiky pravidelně připravuje čtenářské překvapení pro malé posluchače.

Následně dostanou šanci i šikovné ruce. V úterý dokonce došlo na dvě ukázky. Ve čtrnáct hodin představili knihu Zdeňka Svěráka Tatínku, ta se ti povedla.

Potom děti vyráběly velikánský špendlík, který bude jistě ozdobou v jejich pokojíku. V šestnáct hodin byla otevřena jiná kniha s názvem Kočkám vstup zakázán, kde autorská dvojice Ljuba Štíplová a Miloslav Jágr vyšperkovala několik pohádek písničkou. Jen utichl zpěv, už seděly děti u stolečků a vybarvovaly papírové chrousty.

"V lednu dostanou děti zápisníčky a při každé akci si tam nalepují barevnou pozvánku. Razítkem potvrzujeme účast a splnění domácího úkolu. Nejpilnější dostanou na konci roku dárek. Dnes je tady z pravidelných účastníků osmiletý Ondra, ten dostal v loňském roce medaili a jeho mladší sestřička Anetka. O prázdninách je to vždycky slabší, to víte dovolená, tábory, výlety. Původně mělo být čtení venku v atriu, ale zrovna pršelo, tak jsme zůstali v učebně. Hodně dětí už znám jménem, tak vím, co na ně platí," vysvětlila Martina Kaucká a druhá Martina Pospíšilová vyrábí dárečky za splnění domácího úkolu.

Každé neznámé slovo v textu se hned vysvětluje. Takový chroust může být pro čtyřleté dítě pěkná záhada, když je o něm pohádka, tak je lepší si ho ukázat na obrázku. Tyhle děti se knížek nebojí!

Prázdniny jsou především o pohybu na zdravém vzduchu, ale když zajde sluníčko, nebo prší, navštivte muzeum. Budete se divit, co všechno tam mají. Viděli jste třeba dřevěné postavy od sochaře Michaela Bílka?