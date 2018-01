FOTO: Čtyři hvězdy seniorům z Krásného Března sluší

Ústí nad Labem - Zkušení klienti Domova pro seniory v Krásném Březně dobře vědí, co znamenají čtyři zlaté hvězdy v rámečku na vstupních dveřích do budovy.

Tohle uznávané ocenění kvality uděluje po náročném testu a kontrole Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky. Ředitel Jaroslav Marek se svým kolektivem obhájil své hvězdy a ještě přidal něco navíc.

Urostlý muž středního věku má zajímavého koníčka, vojenskou historii. Několikrát se zvídavým dámám předvedl v uniformě záložáka a moc mu to slušelo. Má rád pořádek kolem sebe a případné problémy řeší okamžitě. Tak tedy, jaký byl ten uplynulý rok?

"V Ústí nad Labem je několik podobných institucí, každá má stejný zájem. Vytvořit klientům důstojné podmínky k dožití a motivovat je vlastním programem k aktivnímu zapojení do skupinových forem terapie. Kapacita 153 lůžek je dlouhodobě naplněna a já se snažím, aby každý nový klient se tu cítil jako doma mezi svými. Mnohdy to není jednoduchá věc, jako všude jsou ve hře platy personálu. Bez dobrého kolektivu nedosáhnete ani na jednu zlatou hvězdu a já jich chtěl víc. V loňském roce odešlo pět zkušených zdravotních sester do Německa, to byl velký problém, ale zvládlo se to," tvrdí ctižádostivý muž a s patřičnou hrdostí představuje své poklady.

Za ten největší považuje skupinku tzv. tahounů z řad klientů, kteří jsou vždycky v čele peletonu.

"Nechtějí, abych uváděl jejich jména, ale dobře je znám. Jsou v našem pěveckém sboru, kroužcích ručních prací, radí a pomáhají, kde je to třeba. Z jejich podnětů vznikly retro koutky v celé budově, ten největší je využívaný jako společenská místnost, kde se scházejí a vzpomínají. Nejen dobový nábytek jim dělá společnost, ale i staré desky, knihy, alba fotografii, rodinný porcelán, obrazy i funkční kuchyňka. Tam přijímají návštěvy, rozebírají zážitky z výletů. V loňském roce jsme jich realizovali celkem devět a zájem byl i mezi vozíčkáři. Na zahradě jsme postavili vzpomínkovou zvoničku, pro potřeby pěveckého sboru byl zakoupen klavír, doplnila se polohovací křesla pro imobilní klienty, zřídila knihovna. Hrdý jsem na tzv. kosmetický salon v prvním poschodí, o ten je velký zájem. Pravidelně sem dojíždí kadeřnice, pedikérka i paní s pejsky na canisterapii," popisuje situaci Jaroslav Marek.

Za posledních deset let se toho v kopcích hodně změnilo, čtyři zlaté hvězdy Domova pro seniory v Krásném Březně patří tomuto kolektivu právem. Jen kdyby ještě ubylo neukázněných řidičů před budovou a ředitel někdy nemusel řešit případy, kdy rodina si plete svého stařečka s bankou.