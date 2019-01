Strážky - Desítka školáků se proměnila ve farmáře. Ptáci se dočkali nových krmítek s medem a zrním.

Recept na originální a rychle hotové krmítko pro ptáčky je jednoduchý. To si děti namočí prsty do medu. Tím omatlají ruličku od toaletního papíru a pak ji v misce obalí do směsi zrní. Provléknou provázek, zaváží, olíznou prsty od medu a hotové krmítko zavěsí na strom. A ptáčci mohou hodovat.

Takový úkol plnila desítka dětí, které se sešly na farmě ve Strážkách a staly se na jeden den farmáři. Nejrychleji byl s krmítkem hotov Michal. „Bylo to jednoduché, měl jsem to hned. Tak aby to ptáčkům chutnalo," podotkl. Nellino krmítko zase vypadalo jako pomoc pro větší ptáčky, kteří toho hodně snědí. „Chtěla jsem tam toho dostat co nejvíc, aby si pochutnali," prozradila Nella.

Mezi plněním úkolů se děti intenzivně věnovaly psu Alfovi a kočkám Princezně a Podkolence. Výlet na farmu pro ně už po několikáté připravila Lenka Svatušková z Domu dětí a mládeže. „Ještě půjdeme sbírat vajíčka, upravit záhon a čeká nás i další práce," prozradila.