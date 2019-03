V soutěži dívek ve věku 14 až 16 let napříč celým Ústeckým krajem udělili druhé místo právě Gabriele Zajícové (první zprava). Soutěž vyhrála Natálie Karásková z Teplic (druhá zprava). Třetí včera v Ústí skončila Lucie Budáková (druhá zleva) a čtvrtá Natálie Hlavičková (první zleva). A pro doplnění, Dívkou Vogelnetu se stala Vivien Lacková. „Asi nejvíc mě překvapila cena pro Dívku Deníku,“ svěřila se Gabriela Zajícová. „Jasně, i celkové druhé místo a Dívka Sympatie jsou fajn. Ale právě Dívku Deníku už jsem vypustila, protože mě na netu přehlasovala jedna holčina. Ale jak vidím, ještě se to změnilo,“ byla ráda.

Co bylo úplně nejlepší během celé soutěže?

Asi přípravy na ni a její kolektiv. Ale i závěrečný večer a celý den byl úžasný.A co bylo nejtěžší? Asi ve finále rozhovor s moderátorem Martinem Kočárkem. Dost jsem se ho bála.

A celkové pocity po celé soutěži?

Myslela jsem, že budu dost nervózní, ale nakonec ta nervozita pominula. Takže super nálada, dnes je všechno naprosto skvělý.

Kdo vám poslal nejvíc hlasů?

Asi rodina, máme velkou rodinu. Strejda, teta, rodiče, babička i sousedi. On to je zase brácha…

A co vaši spolužáci?

Nevím, jestli mi to úplně přáli. Ale někteří určitě hlasovali a jednu spolužačku mám i tady.

Kdo je tu ještě z vašich blízkých?

Moje třídní učitelka Mrňáková z 8. B na základní škole Vinařská na Bukově.

Miss Sympatie znamená, že pro vás hlasovali lidé ze sálu, že?

Ano, přesně. I to pro mě bylo velké překvapení, netušila jsem, že tu mám tolik příznivců. To mě dojalo, nakonec jsem zjistila že jich je tu dost.

Víte, co vás teď po soutěži čeká dál?

Úplně nevím a docela se toho bojím. Pojedu asi na soustředění, finále soutěže Dívka Talent bude boj.

Jak se budete chystat?

To ještě nevím.

Na soutěž jste si samy chystaly šaty. Bylo to těžké a drahé?

U mě šaty nebyly legrace, nenosím je a ani sukně. Musely jsme je shánět po známých a nakonec jsme je sehnaly od kamarádky. Měla je doma.

Jak jste se cítila při vystoupení s kamarádkami z Basta Cheerleaders ve volné disciplíně?

Podle moderátora Jana Rottenborna jste létala až do stropu. Neměly jsme to nacvičené, s Andreou a se Zuzkou jsme cvičily až dnes. Ale nakonec se nám to povedlo lépe, než jsme čekaly. Jsme spokojené.

Vážně máte strach z budoucnosti? Proč vlastně, jako trojnásobná vítězka?

Bojím se nového kolektivu. Vždy když jsem do něj přišla, ostatní dívky na mě nereagovaly moc dobře. Tak toho se bojím asi nejvíc.