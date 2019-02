Unese náklad jako celá stovka kamionů. Dosahuje délky 110 metrů, výšky trupu 5,5 metru, šířky 13,5 metru, váží kolem 900 tun. Řeč je o jednom z největších chemických tankerů pro vnitrozemskou plavbu, jaký postavila loděnice Barkmet ve Lhotce nad Labem na Litoměřicku.

Dokončila ho vlastně už v červenci, ale teprve v úterý 12. února vyplul za pomoci remorkérů ke svému cíli. V řece totiž nebyl dostatek vody, a tak musel kotvit v lovosickém přístavišti, dokud nestoupne hladina. Nyní se konečně vydal po Labi do Hamburku, kde si ho převezme zákazník z Nizozemska.

Výroba tankeru byla složitá, stavěli ho déle než rok. „Naše loděnice udělala ocelové kasko čili ocelovou konstrukci bez vybavení, motorů, navigace či radarů, včetně veškerého potrubí a nátěrů. Cenu kvůli obchodnímu tajemství nemohu prozradit. Jelikož si majitel minulý rok po spuštění na vodu loď převzal, přepravu zařizuje on,“ řekl obchodní ředitel loděnice Jurij Kulchytskyj.

Na Českou republiku tanker vypadá jako obří plavidlo. Ale podle dlouholetého bývalého ředitele Povodí Labe Jindřicha Zítka to na západ od naší hranice, kde jsou daleko širší a hlubší vodní toky, není nic výjimečného. „Škoda, že je u nás výroba lodí stále ještě v útlumu. Máme v tom tradici desítky let. Ve Lhotce je staví dobře, ale vyrábí jen kaska bez elektroniky a motorů. Ostatně tento tanker je mimořádný v tom, že má hlubší ponor a po Labi v Čechách může plout právě jen bez motorů. V opačném případě by uvízl na dně,“ připomněl Kulchytskyj.

Čekání na dostatek vody po suchém horkém létě a podzimu zkomplikovalo cestu do domovské země. Ani teď to není ideální, hladina stoupla jen díky oblevě. Průtoky ale i tak dosahují jen 50 až 90 procent průměrných únorových hodnot v závislosti na místě měření. „Aktuálně jsou vodní stavy setrvalé nebo zvolna klesají,“ uvedla Jitka Nitscheová z Povodí Labe.

Ve Lhotce staví jen kaska lodí. Vyrábět kompletně vybavené plavidlo v České republice podle obchodního ředitele nelze. „Ideální je pro nás pracovat s ocelí. Tanker s motory by byl mnohem těžší a jeho přesun složitý, nehledě na to, že na to nemáme kapacity,“ poznamenal Jurij Kulchytskyj.

Jelikož se minulý rok v Německu změnily podmínky pro plavbu před Drážďany, nebyla příprava transportu jednoduchá. Nově tak velkou loď musí přepravovat dva remorkéry, jeden vpředu a jeden vzadu.

Po evropských řekách se také nesmějí od ledna plavit starší modely tankerů, zákon vyžaduje dvouplášťové. Zakázané jednoplášťové končí ve šrotu, ve vodách méně osvícených států nebo je čeká přestavba v loděnici.

I díky tomu začal stoupat zájem o nové šífy. Objednávají si je hlavně partneři ze zahraničí, třeba z Číny, Srbska a dalších zemí. „Chtějí nové lodě, přestavba něco stojí. Jednáme o nových zakázkách a další dva nové tankery už stavíme,“ dodal Kulchytskyj s tím, že v loděnici Barkmet rostou další dvě lodě dlouhé 86 a široké 11 metrů.