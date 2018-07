FOTO: Do Prackovic se vrátila škola pro policejní psy. Jediná svého druhu u nás

Ústecký kraj - Stanice odchová až 120 policejních psů ročně. Pro celou republiku.

Po mnoha letech se areálem v Prackovicích nad Labem opět rozléhá štěkot psů. Nejde o žádné nechtěné voříšky v novém útulku, ale o štěňata, která čeká život plný náročných policejních úkolů. Svou činnost tam totiž v pondělí 16. července slavnostně obnovila Chovná stanice služebních psů pro policejní účely, jediné zařízení toho druhu v celém České republice.

Stanice se do Prackovic vrací po sedmi letech, kdy si utlumení chovu vyžádaly ekonomické důvody. Nyní ale policie nešetřila. Areál prošel rekonstrukcí za osm milionů korun.

„V Domažlicích, které před lety dostaly před Prackovicemi přednost, byly technické problémy, a odborná komise nakonec uznala, že bude lepší návrat na Litoměřicko, kde investice do vlastního majetku Policie ČR nebudou tak velké,“ vysvětlil první náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek.

Chovná stanice bude postupně schopna odchovávat 100 až 120 pracovních psů ročně pro potřeby krajských ředitelství Policie ČR.

„Na začátku máme osm chovných fen německého ovčáka a dvě feny plemene belgického ovčáka typu Malinois. První vrhy očekáváme na přelomu letošního a příštího roku. Mám už téměř kompletní kolektiv pracovníků stanice včetně veterinářky, většinou jde o zkušené kynology,“ sdělil vedoucí stanice Radek Fuksa.

Z obnovení chovatelského zařízení měla velkou radost i starostka obce Andrea Svobodová Křešová. „Když před lety po zrušení stanice zavládlo mezi zahrádkami hrobové ticho bez štěkotu, byl to zvláštní smutný stav. Nyní nastane znovu změna a věřím, že si na ni místní rychle zvyknou. Pes na venkov patří, a co by to bylo za rasu, kdyby se neuměl ozvat,“ podotkla starostka.

Seznámení s místními občany

Stanice podle ní nebude zcela uzavřeným subjektem. „Vedoucí Fuksa slíbil, že v říjnu uspořádá svod mladých psů na našem hřišti, aby občané poznali své nové sousedy a dozvěděli se víc o jejich chovu,“ prozradila starostka.

Chovná stanice v Prackovicích má dlouhou tradici. Vznikla zde už před 65 lety, tehdy se tu vedle německého ovčáka odchovávalo dalších pět plemen psů.

„Za mého působení bývala kapacita stanice se 70 kotci plná a ročně jsme odchovali až 250 štěňat bez výchovy,“ vzpomínal bývalý vedoucí stanice Pavel Vápeník, který se zasadil o to, že areál nebyl po útlumu prodán a nyní znovu funguje.

Základem úspěchu v chovu je důkladný výběr krycího psa, jehož kvality jsou prověřeny v přímém výkonu služby. Výběr policisté provádějí s ohledem na povahové vlastnosti a zdravotní stav.

Také fenám je věnována značná péče a jsou pod stálým dozorem lékařky.

„V chovné stanici se snaží o individuální přístup ke štěňatům, která jsou zde od narození do zhruba půl roku věku. Pes je zařazen do všestranného výcviku, kde ho čeká práce hlídková či výjezdová, anebo do specializovaného výcviku, kde se připravuje na metodu pachové identifikace, vyhledávání drog výbušnin, akcelerantů hoření, zbraní či lidských ostatků. Pes si uloží daný pach do čichové paměti, a v momentě, kdy známý pach rozpozná, se chce svému psovodovi zavděčit. Těší se na odměnu v podobě pamlsku či oblíbeného předmětu, se samotnou drogou rozhodně nepřijde do kontaktu,“ doplnil Radek Fuksa.