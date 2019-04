Ústí nad Labem /FOTO/ - Krojované koledníky v Doběticích o Velikonočních svátcích sotva potkáte, ale pomlázka přesto byla vidět.

Malí koledníci měli dospělácký doprovod, skupinky mladých mužů plnily jarní plán. Nemyslete si, je to pěkná dřina. Během dopoledne zpracovat seznam, určit řidiče, nosiče, přednášejícího a zkušeného filozofa pro případ střetu s konkurencí. Jednu takovou partičku jsem krátce doprovázel a musím uznat, že to bylo fajn. Navštíveny byly bývalé spolužačky, kamarádky , spolupracovnice, babičky i tety. Stoly byly plné dobrot, někde to vypadalo jako o svatební hostině. Barevná vajíčka plnila proutěné košíky, znalci chválili domácí slivovici, kuřecí řízečky, klobásu, zajíčky z tvarohového těsta.