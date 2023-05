Zrovna v úterý ráno například průjezd po „děčínské“ magistrále zkomplikovala nehoda cisterny a dodávky. Od osmé hodiny ranní pak na části vozovky zůstal nepořádek. Zhruba dvě hodiny se tam jezdilo kyvadlově a průjezd řídili policisté. „Je to jako špunt, zaseknete se a nervy začnou pracovat. Projíždím tudy každý den, nemám jinou možnost. Musel bych to celé objíždět vrchem a to je dost zajížďka a kdo z normálních lidí si může dovolit spálit tolik benzínu. Hodně se to od minulého týdne zlepšilo, ale když si představím, co nás čeká, až začne oprava Benešova mostu,“ povzdechl si obyvatel Krásného Března Ladislav Novotný.

Jak vysvětlil expert na bezpečnost v dopravě Jan Pechout, který dlouhá léta pracoval i jako koordinátor BESIP pro Ústecký kraj, lidé často jedou ze zvyku stejnou trasou i tehdy, když o uzávěrkách a objížďkách úřady informují dlouho dopředu. „Jakoby lidé věřili, že ta uzavírka nebude, nebo že to nějakým způsobem projedou. Začátek bývá složitý, najednou jsou všude semafory a zúžení vozovky. Časem si ale lidi najdou objízdné trasy, v Ústí jedou třeba vrchem, po silničkách. Každý si najde svou alternativu,“ vysvětloval.

Jenže tady se skrývá další potíž a tak specialista Pechout vyzývá k obezřetnosti. „Potíž je, že se mohou zacpat i tyhle komunikace. Pak skutečně stačí malá nehoda, ucpe se to a najednou to zase stojí. Když se něco takového stane, chce to být klidný, nesnažit se procpat, nepředjíždět, nesmyslně objíždět, kudy to jen jde. V takových situacích obvykle lidé dělají chyby, kupí je, jsou nervózní. Na dálnici se otáčí, což je obrovský problém. Opravdu to chce zachovat klid, přetrpět tu situaci a přemýšlet, co budu dělat další den, abych se uzavírce vyhnul,“ radil.

Zácpy nejsou

Pechoutova slova ostatně potvrdili úředníci i policisté. Podle mluvčí ústecké policie Veroniky Hyšplerové se situace v Krásném Březně za těch zhruba deset dní od jejího začátku hodně zlepšila. Po celou dobu dopravní policisté situaci monitorovali a vyhodnocovali. „V současné době se tu zácpy a kolony netvoří,“ uvedla. To ostatně očekávali i na ústeckém odboru dopravy. Jeho vedoucí Dalibor Dařílek před týdnem slíbil, že pokud se situace nezlepší, budou ji řešit.

„Přesně, jak jsme očekávali. První den to bylo nárazové, než si to všichni uvědomili. ŘSD si zároveň upravilo přes svého dodavatele semafory a dnes tam skutečně zácpy nevznikají,“ vysvětlil. Zlepšení situace ostatně potvrdila i zdejší starostka Yveta Tomková. „Je to tak, situace se významně zlepšila, ale ten první den byl skutečně tragický. Dnes jsou seřízené semafory, k menším zácpám dochází jen ve špičkách. Když jsem tam jela naposledy, čekala jsem asi minutu. Spíš se to zklidnilo,“ dodala.