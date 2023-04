V sobotu 29. dubna celé dopoledne ve Vaňově pršelo, na seznamu přihlášených dračích nadšenců ale chyběly pouze dvě posádky. Mezi aktéry byli mistři světa, reprezentanti, televizní hvězdy i sportovní pamětníci.

Čtrnáctý ročník závodů dračích lodí na Vaňově. | Foto: Deník/Miroslav Vlach

Čtrnáctý ročník závodu dračích lodí zahájil prezident České asociace dračích lodí Petr Klimbera, v roli nekompromisního startéra se představil Felix Doktor, syn olympijského vítěze, rychlostního kanoisty Martina Doktora. Celé to velké sportovní divadlo připravovali manželé Šolcovi, pomáhali jim kamarádi a Honza Přibyl se svým týmem. Dámy napekly koláče, dorty, perník, věnečky a buchty, areálem zavoněla káva, v provozu byl gril, výčep i odpočinková zóna. Na vítěze čekal ohromný putovní pohár.

„Dračí sezona začala 22. dubna, vrcholem bude mistrovství světa v Thajsku. Reprezentace je přihlášena, ale není to jednoduchá záležitost, cesta a především pobyt něco stojí. Budujeme nový tým, tak uvidíme," svěřil se Klimbera. „Dračí sport Češi milují, seznam akcí je pěkně dlouhý, každý víkend jsme někde jinde. To znamená zajistit lodě, časomíru, ozvučení, dopravu, dokumentaci, zkušené kormidelníky. Legendami jsou Petr Čáp Procházka a Pavel Mráz, oba přijeli také do Vaňova. Ústí má také svou dračí hvězdu, Franta Šára by mohl vyprávět. Myslím, že je trojnásobný mistr světa, v Číně pěkně proháněl domácí profíky," tvrdil sympatický prezident.

OBRAZEM: Závody dračích lodí ve Vanově odstartovali studenti a studentky

Nejstarším kormidelníkem byl Mirek Nejedlý z Prahy (71). „Stále závodím na dračích lodích v kategorii nad 60 let. Poslední titul mistra Evropy mám z loňského roku, akce byla ve Španělsku. Evidenci si nevedu, ale těch závodů byly stovky. Dříve jsem dělal kanoistiku, nerad sedím doma. Tady se jezdí pouze dvoustovka, ale těch závodů je celé řada. Jsou mužské, ženské a smíšené kategorie, závodí se na dlouhých i kratších lodích, jezdí se 500 metrů i 2 kilometry. Skvělí jsou Číňané, to je úplně jiný styl než v Evropě, z dálky to vypadá jako dvacet naprogramovaných robotů," směje se úžasný pán.

Závod začal v dešti, tentokrát rozhodoval o postupu čas. Mezi osmadvaceti posádkami byly tři ženské, trať byla dlouhá 200 m, bubeníci měli barevné převleky, rady kormidelníků nebraly konce. Mezi osmičku se poprvé dostal Klíšský výběr, kde v zelené paruce bubnovala zpěvačka Eliška Lúftnerová, její bratr Petr vyměnil kytaru za pádlo. Tomíni vyšperkovali loď Mrázem, v zadní části seděl sportovní redaktor TV Nova Štěpán Sokol, na břehu na něj čekala jeho krásná přítelkyně.

Nejvíc nadupaní byli borci z Mostu (Buldoggym) a svalnatci označení heslem Black Jack. Do finálové čtyřky je doplnili domácí Cákalové a Couvalové. Byl to krásný souboj do posledního metru, o vítězi rozhodovaly centimetry. Omlazení Cákalové srdnatě bojovali s velkými favority, nikdo na břehu nevěřil, že budou brát stříbro.

Konečné pořadí:



1. místo - Black Jack - 0:54,56

2. místo - Cákalové Vaňov - 0.54,86

3. místo - Buldoggym Most - 0:55.24

4. místo - Coulavolé Vaňov - 0:56,49

Odborná komise na závěr vyhodnotila nejkrásnější převlek bubeníka. Zvítězila dáma z týmu Mokrý trubky.