/VIDEO, FOTO/ Petice proti výkladu LGBT problematiky dětem provázela letošní Duhový měsíc, který pořádá krajská knihovna v Ústí nad Labem. Uspořádalo ji hnutí PRO (nikoli opoziční PRO! Ústí). Ve středu odpoledne před vchod umístilo svůj petiční stánek, hlavním organizátorem pro krajské město byl bývalý regionální politik Tomáš Jelínek. Tento den si hnutí vybralo, jelikož se tu konalo scénické čtení z pohádkové knížky Princ a Princ nizozemské autorky Lindy de Haan, ve které se do sebe zamilují dva princové.

Nesouhlas s LGBT dnem. | Video: Deník/ Janni Vorlíček

„Zásadně nesouhlasíme s popularizací LGBT agendy zejména u malých dětí, protože se domníváme, že to je nevhodné a že by takto ovlivňovány být neměly. Spíš by měly být vychovávány v duchu tradiční rodiny,“ vysvětlil Jelínek.

Poslední rozloučení s fotografem Petrem Berounským proběhne v pátek

Knihovna Ústeckého kraje se do kampaně LGBT PrideMonth (Duhový měsíc) zapojuje již podruhé. Podle vedení knihovny letošní ročník provázejí silné emoce příznivců i odpůrců především na sociálních sítích. V letošním roce kromě vyvěšení duhových vlajek pořádá knihovna dvě tematické akce. Vedle scénického čtení z knížky Princ a Princ je připravena ještě přednáška věnovaná queer literatuře v USA. Cílem připojení ke kampani je ze strany knihovny především vyjádření, že je organizací, která je otevřená všem bez rozdílu.

Rockové pecky, jak je neznáte. Prime Orchestra bavil kulturák v Ústí nad Labem

„Knihovna je apolitickou organizací, jež nabízí své služby, akce a další aktivity všem. Mezi tyto aktivity mimo jiné patří i pořádání a spolupořádání komunitních akcí, včetně těch, jež jsou určeny pro komunity, které z různých důvodů vyvolávají ve společnosti určité kontroverze,“ uvedla ředitelka knihovny Jana Linhartová. „Názory veřejnosti na připojení knihovny ke kampani na podporu LGBT komunity se různí. Ze sociálních sítí jsme se dozvěděli, že krajská pobočka jistého politického hnutí plánuje v době konání této akce zřídit před knihovnou petiční místo, které by se vymezovalo proti jejímu pořádání. I to je jeden z důvodů, proč se naše organizace rozhodla ke kampani připojit. Aby otevřela bezpečný prostor pro diskuzi. Od jakýchkoliv nenávistných projevů se knihovna distancuje,“ vysvětlila Linhartová a dodala, že knihovna nehodlá od kampaně ustupovat ani nijak omezovat či rušit žádnou z aktivit, které v rámci této kampaně naplánovala.

Mohlo by vás zajímat: Opravíte a natřete lavičku, vyčistíte koš. Dostanete za to třeba lístky do zoo

Zdroj: Janni Vorlíček