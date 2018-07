FOTO: Freediving na Miladě předváděl nejlepší z nejlepších. Tepličan David Vencl

Chabařovicko - Jezero Mlada se pomalu probouzí k životu. Cyklisté a běžci už delší dobu vědí, že propletenec cest a cestiček je zaměstná na celý den. Písčité pláže tam nejsou, ale několik šikovných firem tam už nabízí své služby.

Nedávno jsem na Miladě zahlédl muže v neoprénu, který ležel nehybně na hladině a z dálky děsil cyklisty představou, že už nedýchá. Později jsem se dozvěděl, že onen chlapík trénoval freediving.

Tento sport jsem na Miladě už jednou zaregistroval, bylo to v loňském roce a kolem bylo dost bruslařů. Otužilci si motorovou pilou vyřízli v ledu malý bazén a šokovali diváky na břehu koupelí v ledové tříšti. Kousek dál dva mladí muži ve speciálních neoprénech plavali pod ledem a vydrželi tam několik minut. Jedním z nich byl Mistr české republiky ve freedivingu pro rok 2017, David Vencl, letos byl druhý.

Bydlí v Teplicích, civilní profesí je učitel, v současné době na mateřské dovolené. V neděli kolem páté odpoledne rozšířil program milovníkům vodních sportů na Miladě o svůj sport a z vrozené skromnosti neuvedl základní fakta: V roce 2017 se stal Mistrem republiky a splnil si svůj sen. Oblékl reprezentační triko.

Na jedno nadechnutí vydrží v tzv. statické poloze přes osm minut, pod vodou uplave 176 m. Hloubku si vyzkoušel na Barboře, kde se potopí na dno do hloubky cca 55 metrů. Do větších hloubek se jezdí potápět do Egypta nebo Turecka. Na letošním Mistrovství světa v Itálii obsadil právě ve statické apnoi 5. místo.

Ukázce freedivingu konkuroval fotbal v Rusku a jak se ukázalo, finálové utkání mezi Francií a Chorvatskem pěkně zamíchalo nedělním programem sportovců.

"Nikde jsem to zvlášť neinzeroval, pouze jsem se zmínil na facebooku, že tam v neděli přijedu, abych případným zájemcům o freediving předal své zkušenosti. Nakonec jich bylo sedm, což je tak akorát. Musím je seznámit s teorií, značnou část věnuji bezpečnosti a rozcvičce. Samozřejmě důležité je vybavení, já používám vždycky neoprén. Praktická část probíhá ve dvojicích, podstatou je celkové uvolnění, znát své tělo a věřit mému výkladu. V žádném případě neblafuji, na úvod hned říkám, že freediving je potencionálně smrtelný sport, jedna chyba může být tou poslední. Ruská rekordmanka Molcanovová byla nejlepší, nerespektovala bezpečnostní pravidla, když se potopila sama. Utopila se. Na Miladě jsem předváděl pouze statickou disciplínu, překvapila mě především jediná dáma mezi zájemci, která vydržela pod vodou skoro čtyři minuty. Ta se skutečně uvolnila," vysvětloval osobní trenér.

"Zajímalo mě, co je na tom pravdy, že se každý člověk po tomto kurzu zlepší. Já jsem začal na minutě, potom jsem absolvoval podobný kurz a odcházel jsem s výkonem 3:50," tvrdil Vincent. Stejnou zkušenost měli další dva mladíci, kteří se zúčastnili kurzu v Teplicích. Z minuty to vytáhli na čtyři.