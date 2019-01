Habrovice - Sobotní výlov Habrovického rybníka přilákal stovky diváků. Osobní vozidla stála po obou stranách silnice z Habrovic až do Skorotic, autobus číslo 15 nemohl projet, další zvědavci přišli přes pole ze Všebořic.

Odvážní muži v gumových návlecích vytvořili zástup, uchopili zelenou síť a mlčky kráčeli bahnem k určenému místu. Předák dal pokyn k otáčce a ryby najednou pochopily, že nemají šanci.

Náročný zátah rybáři opakovali několikrát, tisíce kaprů pak třídili podle velikosti, další je vážili. V připravených kádích na nákladních vozidlech se potom kapříci vydali na cestu do Chabařovic, Chlumce, Varvažova, Libouchce.

V modrém bazénu na břehu zůstaly ukázkové ryby, mezi kterými byl i sumec albín. Kdo měl zájem, mohl si čerstvého kapra koupit k večeři, ve stánku se prodávaly uzené pochoutky, pstruh a makrela za 70.-Kč.

U bazénu s výstavkou ryb úřadoval mladý Jirka Nápravník a musím uznat, že měl přehled. Nejen dětem odpovídal na všetečné otázky, popisoval jednotlivé druhy pod vodou a stále čekal na pořádného úhoře.

"Někde jsem slyšel, že sumec albín je posvátná ryba. Ten kdo ji zabije, bude mít v životě smůlu. Já rybařím devět let, největší úlovek mám z loňského roku, kdy jsem chytil v Labi sumce 1,40 metru," chlubil se klučina.

Kousek od něj stál vousatý rybář, celý byl od bláta, právě se vrátil z dalšího zátahu. "Z dálky to vypadá romanticky, ale je to pěkná dřina. Někdy stačí v tom blátě malá prohlubeň a je problém. To vás nezachrání ani prsačky (neoprénové nohavice). Sestava se nesmí zastavit. Samozřejmě, že doma mám také pruty. U vody jsem od svých osmi let, chytám jenom kapry. Ten největší vážil 23 kilo," tvrdil pan Jiří.

Jeden sedmiletý kluk si vylezl za strom, aby lépe viděl, Radek měřil hloubku bahna a počítal auta, pětiletý Luboš si nesl domů v bílé nádobě několik rybiček do zahradního jezírka.