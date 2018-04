FOTO: Hasiči odstartovali celostátní projekt na ústecké škole

Obsluha zařízení ve vodárenství a vodohospodářství (včetně čistíren vody) Strojník. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Turnusové služby, úvazek: . Mzda min. 18000 kč, mzda max. 22000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce:Panská č.p. 1700/23, Ústí nad Labem., Požadujeme: úplné střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou v technickém oboru nejlépe strojírenství,nebo střední odborné ukončené výučním listem nejlépe v oboru strojní zámečník, řidičský průkaz skupiny B, praxe v obdobné pracovní pozici výhodou. Náplň práce: řídit provoz úpravny vody pro bazény v rámci provozovny Plaveckého areálu Klíše,udržovat všechna strojní a vzduchotechnická zařízení stále v provozuschopném stavu, provádět pravidelné rozbory kvality vody dle příslušných technických předpisů, zodpovídat za bezpečný a efektivní provoz výměníkové stanice, provádět drobné opravy technického zařízení provozovny. Pracovní doba: bude rozvržena nerovnoměrně s 12 hodinovou délkou pracovní směny., Zájemci mohou své životopisy zasílat na adresu Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem do 20.04.2018.. Pracoviště: Městské služby ústí nad labem, příspěvková organizace, Panská, č.p. 1700, 400 01 Ústí nad Labem 1. Informace: Oldřich Svoboda, +420 475 207 649.

Služby - Služby Uklízeč, uklízečka 12 200 Kč

Ostatní uklízeči a pomocníci Pracovník úklidu. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 12200 kč. Volných pracovních míst: 4. Poznámka: Místo výkonu práce: Ústí nad Labem., Práce pro OZP., Náplň práce: jednalo by se o úklidové služby v bytových domech, kde se uklízí společné prostory., Požadujeme: základní vzdělání., Nabízíme: Výše mzdy by se odvíjela od počtu odpracovaných hodin,na plný úvazek by byla mzda 12.200,-Kč., pracovní doba začíná mezi 7-8 hodinou a končí podle délky pracovní doby., Kontakt: telefonicky.. Pracoviště: Cespo, o.p.s., Hrnčířská, č.p. 53, 400 01 Ústí nad Labem 1. Informace: Petr Novák, +420 604 940 791.