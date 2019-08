„Cestu kolem světa hrajeme přes dvacet let. Ale jak se mění herci i formy zábavy, hra je vždy jiná. Něco je se stínohrou, něco v divadle, něco venku,“ ví Petr Stolař, šéf Divadla v Pytli z Hrobu u Teplic.

Myšlenkou hry je cesta kolem světa, herci projeli všechny světadíly. „Dnes je více malých dětí a jsme venku, zařadíme tedy více interakce,“ těšil se principál.

S kolegy vymyslel, že posílí zvířátka v Zoo Ústí, ale bez dětí by to ani jako velký cestovatel nezvládl. Děti nosily hercům zvířata z džungle, hrály tučňáky. Nakonec měly na dvacet zvířat. V USA herci udělali velkou vlnu, z koberců postavili vor a na něm pluli do Ústí nad Labem.