Jednou ze zajímavých památek, kam je možné i nyní vyrazit, je zřícenina hradu Blansko ležící nedaleko Povrlů.

Hrad Blansko je neprávem opomíjenou památkou. | Foto: Miroslav Vlach

Písemná zmínka o Ryjicích pochází údajně z roku 1186, latinsky Vilas Rigici. Vysoko nad obcí (545 m.n.m.) naleznete rozvaliny gotického hradu Blansko. Postaven byl kolem roku 1400, prvním majitelem byl Václav z Vartenberka, seznam těch dalších by byl pěkně dlouhý, nasáklý by byl krví válečníků. Tenkrát se hrady stavěly na kopcích, nebo na skalách, pro podané to byla především neskutečná dřina.