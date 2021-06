"Přiznávám bez mučení, čekala jsem trochu větší zájem běžecké veřejnosti, asi toho bylo v sobotu víc, než jsem předpokládala, ale to gesto Mirka Glíera mě dostalo. Všichni sledujeme televizní zprávy z míst, kde se během několika hodin změnil život mnoha rodinám. Dnešní závod nebyl o rekordech, spíše vzpomínkou na ty, co mají trochu jiné starosti. Nikoho jsem nemusela přemlouvat, všichni souhlasili. Část startovného bude poslána na transparentní účet pro postižené obce," svěřila se ředitelka závodu Petra Fiklíková.

"Ústečan Mirek Glier nevynechal žádnou místní běžeckou akci, několikrát byl na bedně i v Dubicích. Sedmdesátku už oslavil, dnes přijel pouze jako divák. Bolí ho koleno. Přesto u registrace vytáhl tisícikorunu a vyměnil ji za své poslední startovní číslo (25). Narodil se na Moravě, postižená místa dobře zná," vysvětlovala usměvavá učitelka.

"Je to pravda, v Ústí nad Labem bydlím pouze patnáct let. Narodil jsem se v Olomouci, bydlel jsem kousek od Brna. Dobře znám obec Hrušky, tam jsem hrával fotbal. To byla krásná, čistá vesnička a hlavně příjemní lidé. Kolem je to samý vinný sklípek. S běháním jsem začal až v šedesáti, tady jsem potkal spoustu kamarádů v propoceném tričku, po dvanácti letech končím. Ničeho nelituji, bylo to fajn. Ve své věkové kategorii jsem zažil hodně. Zkusil jsem si i maraton, dokonce mám bronzovou medaili z Evropských her veteránů. Bylo to v Lovosicích (2020), běžel jsem pět kilometrů. Medaili mi předávali společně Bugár a Kratochvílová. Na to nikdy nezapomenu," tvrdil trochu smutně zkušený sportovec z ústeckého paneláku. Potom zamával těm mladším a zmizel. Nejen jeho nadchla devítiletá Kamila Synáčková, která mezi dospěláky vypadala jako pohádkový přízrak. Trénuje ji Jarmila Konečná z Ústí nad Labem. Klasik by řekl, zřejmě dobrý oddíl.