Úžín - Ze špinavého odkaliště v Úžíně se stal čistý rybník, kde můžete chytit kapitální úlovky.

Na začátku 90. let bylo v prostoru za nynějším ústeckým letištěm odkaliště, kam nikdo nechodil. Takřka bez povšimnutí se ale v poslední době změnilo. Pokud sem přijdete, najdete zde čisté 26 hektarů veliké jezero, přístřešek, molo a místa na chytání ryb. Opravdu kapitálních úlovků.

Na jezeře Dělouš je možné ryby chytat teprve od začátku srpna. Kdo chce rybařit, nepotřebuje klasickou povolenku. Tu si koupí na místě. Za 700 korun na den, ale získá tím velkou šanci chytit kapitální úlovek.

Přes 20 kilogramů veliké kapry nebo dokonce exotického jesetera, který může mít i 30 kilogramů.

„Zarybnění je tu asi tak desetkrát lepší než na klasické svazové vodě. Takže i mnohem větší šance rybu chytit. Ale samozřejmě musíte vědět, jak na to," uvedl Petr Braunstein z Chlumecké rybářské, která jezero provozuje.

Podle něho jsou zde trofejní ryby, které sem jejich společnost přenesla z nového chlumeckého rybníka. Pak ještě původní zarybnění, které sem nejspíše přinesli lidé náhodou.

Mnozí Ústečané do těchto míst nezavítají. Jednak je sem poměrně komplikovaný vjezd, musíte vědět kudy, navíc mnozí vzpomínají na nevábné kaliště. To je ale minulost. „Předpokládalo se, že se plocha bude čistit zhruba 20 let. Šlo to mnohem rychleji, hlavně díky mohutným vývěvům spodní vody," vysvětlil Václav Šutera, který se zabývá i odpadovým hospodářstvím. Ročně se prý z jezera upustí 400 tisíc metrů krychlových vody. Proto se rychle vyčistilo. Na koupání zde ale zapomeňte. To správci jezera striktně zakázali.

Rybáři jsou na Ústecku z takového revíru nadšeni. „Sedm set korun není málo, ale je tu šance chytit velkého kapra. To se vám někdy nepovede za celý život," uvedl Karel Najman. Tvrdí, že se sem brzy s kamarády vypraví.