Střekov – Sobotní odpoledne patřilo ve foyer Činoherního studia tradičnímu Vánočnímu bazárku. Pořádal ho spolek Střekovské matky, akcí vrcholila celoroční série programů party nadšených maminek.

Matky tu byly všechny stejně jako na svých Blešácích, akcích Zažít Střekov jinak a dalších. Střídaly se v šatně Činoherního studia, v prodeji dortů či výtečných slaných koláčů s brokolicí či dýní, "pájů". Koupit jste si mohli knížky, kalendáře, občerstvení na baru, něco na sebe, obrázky, různé druhy sladkých i slaných domácích střekovských omáček chutney, náramky a další bižuterii.

Jedna z matek Kateřina Chalašová o sobotě 15. prosince řekla víc: „Činoherácký adventní bazar je tu letos asi třetí rok. Sice tu tentokrát nenabízíme trička, která tu dříve bývala na prodej, ale jinak se pravidelně snažíme oslovovat místní. To aby to opět byla pohodová akce s jídlem a zábavou. Letos je to jiné i v tom, že zahraje na závěr programu písničkář Míla Kolenatý, bývalý člen ústecké rockové skupiny Houpací koně,“ prozradila.

Tentokrát také spolek vynechal zavedené dětské dílničky. „Prostě jsme to zase chtěli zkusit jinak, aby si tu lidi jen poseděli a povídali. Je radost, že nám přibývá matek s malými dětmi, proto to také děláme,“ pousmála se Kateřina.

A co Střekovské matky plánují na novou sezonu? „Naše nejbližší akce by měla být Vítání jara s Činoherním studiem opět zde ve foyer divadla. A poté už bude náš největší program Nábřeží žije ve spolupráci se spolkem Kult. Na Nábřeží se můžete těšit v červnu 2019,“ dodala Kateřina Chalašová.