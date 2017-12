FOTO: Kamenný sál na zámku v Trmicích praskal díky koledám ve švech

Trmice - Akce Česko zpívá koledy spojila celou Českou republiku. Zapojil se také zámek v Trmicích.

"Musím se přiznat, že jsem to opravdu nečekala. Včera jsem toho moc nenaspala, několikrát jsem procházela program, všechno muselo klapnout. Provizorní hlediště, hudební doprovod, parkování, šatny, raut pro děti i dospěláky, květiny atd. Židle jsme museli doplňovat, několikrát jsem ve vedlejší místnosti větrala, aby to děti vydržely, vzduch v kamenném sále se dal krájet. Zámecká akce Česko zpívá koledy se vydařila, mohu konečně připravovat Vánoce. Stromeček máme umělý, šetříme naše lesy, cukroví jsem koupila, ale kapr a salát musí být čerstvý. Možná, že přijede i nejstarší syn, žije v zahraničí, " popisovala situaci Vlasta Součková, hlavní organizátorka akce.

Kolem páté odpoledne to všechno začalo vystoupením krásných rodaček z Trmic. Eliška Pasecká a Kateřina Horčičková vyrazily dech pozorným posluchačům, to bylo prostě nádhera. Zpěv je neživí, je to jejich koníček, ale zrovna se vrátily z Anglie, kde byly hosty jedné ústecké skupiny.

Hlavní program patřil dětskému sboru Randál ZUŠ Evy Randové pod vedením sbormistrů Jany Eichler Honců a Vratislava Řezáče. Rodiče v hledišti slzely štěstím, byla to nádhera. Přesně v šest odpoledne se k dětskému sboru připojily zkušené sólistky a sálem se rozléhaly koledy, zpívali všichni.

"Mám z toho radost, k celostátní akci jsme se připojili potřetí, o slavnostní raut jsme se spravedlivě podělili. Já, paní Součková a pan Sluka. Děti si zaslouží nějakou dobrotu, byly úžasné. Nyní se konečně vrhnu na předvánoční úklid a pečení. Něco už v krabicích mám, ale ještě musím zabrat. Na závěr přijdou vánočky a kapr. Bude nás kolem stolu deset, tak si to umíte představit, to je hotelová vývařovna," usmálae se starostka Trmic Jana Oubrechtová.