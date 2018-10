FOTO: Kandidáti na primátora Ústí slibovali, strašili i zpívali

Ústí nad Labem - Debatu politických stran a hnutí do komunálních voleb, kterou zorganizovali studenti Gymnázia Jateční v Ústí nad Labem, hostilo v pondělí večer kino Hraničář.

Studenti vybrali lídry celkem osmi uskupení, které mají podle průzkumu agentury SANEP pro TV Nova přes 5 % volebního potenciálu. Navíc pozvali také primátorku města Věru Nechybovou za vládnoucí hnutí UFO.

Téměř tři hodiny trvající debata se zabývala tématy jako příroda, veřejný prostor, doprava, bydlení, společnost a mládež a její vyžití. Na konci večera se dostalo prostoru také na otázky diváků.

Například Jitka Stuchlíková tak upozornila, že už několik měsíců neprobíhají tiskové konference vedení města s novináři a současně ocenila bonboniérou moderátora celého večera, studenta Tomáše Svítila, který dokázal věcně a pohotově reagovat na všechny výroky politických matadorů. Celou debatu je možné si přehřát na facebooku Hraničáře.

Deník vybral od každého lídra jeden jeho výrok, který během večera pronesl.

ANO 2011 - Petr Nedvědický: Reakce na téma podpory sportů z městského rozpočtu: “Chceme se zaměřit na podporu spíše malých sportů, třeba kuliček. Umožnit dětem udělat si v parku jamku, aby si ji vyhrabaly, a poté si ji po sobě zase zahrabaly.”

Čisté Ústí - Tomáš Vandas: Reakce na dotaz jednoho z diváků (“Řekl byste o sobě, že jste zas*anej nácek?”): “Pokud bych byl takový, jako říkáte, tak by orgány činné v trestním řízení konaly a měl bych problémy se zákony. Nic takového se neděje, říkám normální názory v demokratické společnosti. Narozdíl od vás, který jste se ukázal jako naprostý diletant, já jsem skutečný demokrat.”

ČSSD - Michaela Vaňková: Reakce na roky 2010 až 2014, kdy v čele města stál primátor Vít Mandík za ČSSD. “Pro mě je primátor Mandík superhrdina. Ano, je to člověk, co udělal lepší město. Máme tým lidí a Ing. Mandík mezi ně pořád patří.”

KSČM - Pavel Vodseďálek: Reakce na téma podpory sportu. “Není tady jenom sport, ale jsou i jiné oblasti jako skauting a další dětské oddíly pro volnočasové aktivity." (Následně na poznámku Tomáše Vandase, že Vodseďálek jako komunista byl ve skautu, doplnil: “Byl jsem v sedmdesátém roce ve skautu, než nás zakázali, a i přesto jsem v KSČM a moje obě dvě děti dělají ve skautu v Neštěmicích.”)

ODS - Pavel Tošovský: Reakce na zrušení čtyř místních sdružení ODS v Ústí nad Labem letos v červnu.“Když má pacient zasažené slepé střevo, tak je to bolestivé a musí se vyříznout. My jsme v červnu vyřízli slepé střevo praktik minulosti, byly totiž vytvořeny kandidátky, které byly kmotrovské a nakonec jsme přešli k tomu, že jsme požádali o zrušení všech buněk, kde bylo nebezpečí, že v nich probíhaly velrybářské závody. Zůstala jen buňka Ústí-město, kde bylo 6 členů a kde nikdy žádné velrybaření nenastávalo.”

PRO! Ústí - Karolína Žákovská: Reakce na tvrzení Tomáše Vandase, že v Ústí nad Labem je 50 tisíc lidí na sociálních dávkách. “Lžete, manipulujete s pravdou. Asi do toho čísla započítáváte i rodičovský příspěvek pro matky s dětmi, který jsem jako vysokoškolsky vzdělaný člověk pobírala také. Narušujete snahu lidí rozvíjet město pozitivně, štěpíte společnost a podporujete negativní témata.” K číslu, že v Ústí nad Labem žije 50 tisíc lidí na sociálních dávkách se přidala také lídryně ČSSD Michaela Vaňková.

SPD - René Hladík: Reakce k tématu bydlení. “Existuje teorie startovacích bytů. Cenová hladina za byt v Ústí nad Labem je nízká, je riziko, že byty budou skupováni spekulanty, což hrozí i ze zahraničí. Je tlak z Východu sem odsunout nelegální imigranty z Afriky a Arábie.”

koalice TOP 09, KDU-ČSL, STAN - Irena Skálová: Reakce na to, že ve volebních materiálech používá uskupení hesla a názvy stran svých politických oponentů, jako například: chytré město není sci-fi, krásné Ústí, vaše Ústí, čisté Ústí. “Když jsme s kolegy seděli nad tvořením programu, tak nás pobavilo, že hodně hnutí má ve svém názvu něco o Ústí. Říkali jsme si, když mluvíme o přírodě, tak proč nepoužít krásné Ústí. Je to nadsázka, bráno s humorem. Stejně jako jsme jednu kapitolu nazvali čisté Ústí a neznamená to, že souzníme s hnutím Čisté Ústí.”

UFO - Věra Nechybová: Reakce na dotaz moderátora, kdo to jsou ti oni kmotři, které primátorka zmínila v jednom rozhovoru a zda stále čelí jejich nátlaku, jak tvrdila. “Stojím si za tím. Těžko se to prokazuje, pokud vám někdo anonymně vyhrožuje, zastrašuje vás, pokud k vám chodí informace, dej si pozor, kde parkuješ, kudy chodíš. Snažili jsme se být natolik transparentní, že se to některým firmám a lobbistům nelíbí.”

Závěr večera korunoval lídr SPD, univerzitní pedagog a písničkář René Hladík, který se místo závěrečného proslovu zvedl, přinesl si kytaru a zazpíval, na co v životě a v politice sází. “Je to zdravý rozum, takže nejsem na to sám. Já na něj spolíhám,” zazpíval Hladík.