FOTO: Komunitní zahrada dá šanci lidem pěstovat si zeleninu na vlastním

Ústí nad Labem - Chybí vám obdělávání zeleniny? Můžete to zkusit na záhonku základní školy v Ústí.

Velké město, zdá se, komunitním projektům sousedských zahrad přeje. V Ústí s nimi nyní začal spolek Krásné sousedění, parta Aleše Bárty a Jiřího Škody. Zajímavá aktivita komunitní zahrady si na Severní Terase říká Žížala na Terase. Podobný projekt zraje na Střekově i v dalších místech města Ústí.

Svou první sezonu zahájila krásnobřezenská komunitní a školní zahrada 29. března. I přes nepřízeň počasí se lidé ze spolku Krásné sousedění rozhodli uspořádat oslavu přicházejícího jara. „Doba sázení se nezadržitelně blíží, začátek velikonočních prázdnin jsme brali jako ideální čas říci okolí, že jsme tu a že se mohou přidat,“ řekl člen spolku Aleš Bárta.

Zahrada je v sousedství krásnobřezenské ZŠ Husova, které pozemek patří a dala ho k dispozici. Zájemci, kterým se stýská po vlastní zahrádce a nechtějí zeleninu ze supermarketu, si ji tu mohou pěstovat sami. Stačí vyhledat kontakt na spolek Krásné sousedění na webu či Facebooku a přijít na některou z chystaných akcí. Spolek tu zájemci zdarma přidělí záhonek a pěstování zeleniny může začít.

Do zahrádkaření se pustila například Jana Motejlková z ústeckého Krásného Března. „Zahrada mě zaujala, na sídlišti toho moc není. A na balkoně člověk nic nevypěstuje. Chci tu mít běžnou zeleninu, rajčata, mrkev plus bylinky. Na zahradu vidím z balkonu, mohu se tedy kochat, jak mi tu vše pěkně roste,“ popsala Motejlková.

„A pro děti to tu bude škola hrou,“ je ráda její sousedka Kamila Chrastná. Ta se přidala, protože si myslí, že se má člověku vrátit láska k půdě. „Kdo bydlí v paneláku, je odtržený od přírody. Takto se k ní vrátíme. Zkusíme to, co pro naše předky bylo samozřejmé. Lidé kácejí ovocné stromy, místo nich na zahradě sází stříbrné smrčky. Měla by se jim vrátit láska k půdě, k domovu,“ uvedla Chrastná.

Spolek Krásné sousedění chystá do léta několik akcí. „V květnu si připomeneme 130 let od úmrtí Karla Wolfruma na národopisné procházce s historikem Martinem Krskem. V červnu je sousedské grilování i 1. Bosý pochod Pekelským údolím,“ řekl Jiří Škoda.

Na rozvoj komunitní zahrady dostal spolek grant Zelené oázy od Nadace partnerství: „Díky této finanční pomoci vzniknou výukové materiály pro žáky ZŠ a ZUŠ Husova. Umožní nám tím nastartovat zahradu,“ dodal.

Stejné aktivity nebují v Děčíně či v Teplicích. Naopak aktivní lidé jsou u komunitních zahrad v Kadani či Chomutově.