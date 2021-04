V Ústí mívá tato akce tradičně velký úspěch, a nejinak tomu bylo i tentokrát. Desítky plných krabic a stovky kilogramů vybraných potravin na jednotlivých místech dávaly najevo, že obyvatelům města stále není solidarita cizí. A co víc, množství darů se podle dobrovolníků stále zvyšuje.

"My jsme dobrovolníci z Dětského domova na Severní Terase a pomáháme Potravinové bance s touto sbírkou potravin. Co zde vybereme, odveze se potom do Litoměřic do centrálního skladu té banky a tam si to už oni sami převezmou a přerozdělí podle potřeby. Rozděluje se to mezi charitativní organizace, co se starají o lidi bez domova a pomáhají lidem v nouzi. Vybíráme zde trvanlivé potraviny, jako je rýže, těstoviny, luštěniny a podobné věci, co vydrží nějakou dobu. Zatím se nám daří poměrně dobře, už máme odhadem vybráno zhruba třicet velkých krabic na banány," uvedli dobrovolníci z obchodního centra ve Všebořicích.

Již od 19. dubna po dobu 14 dnů lze také darovat potraviny i drogerii prostřednictvím on-line nákupu. Sbírka potravin se od roku 2019 koná dvakrát ročně, loni však bylo jarní kolo kvůli koronavirové epidemii zrušeno. To podzimní se stalo rekordním, když i přes krizovou epidemickou situaci lidé vyslyšeli volání o pomoc a naplnili sklady potravinových bank celkem 713 tunami zboží. Sbírka potravin je celorepublikově organizována Českou federací potravinových bank ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR a klíčovými obchodními řetězci působícími na tuzemském trhu.