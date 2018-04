FOTO: Krajské kolo dějepisné olympiády hostila Filozofická fakulta UJEP

Maséři (kromě odborných masérů ve zdravotnictví) Masér/ka. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 13400 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Mírové náměstí č.p. 3428/5a, Úst nad Labem., Požadujeme:, Absolventi bez praxe - vzdělání v oboru. , Ostatní - Maserský certifikát a znalost alespoň dvou typů masáží, Kreativitu, samostatnost, spolehlivost, příjemné vystupování., Certifikáty s odborných školení - výhodou. , Nabízíme:, - Práci v novém moderním pracovním prostředí studia (kadeřnictví, holičství, kosmetika, masáže) v centru města Ústí nad Labem., - Zajímavé finanční ohodnocení - garantované výkonnostní odměny, - Pravidelná profesní školení, - Flexibilní pracovní dobu a další benefity…, Kontakt: osobně po telefonické domluvě.. Pracoviště: Bos. edu s.r.o.- úl, Mírové náměstí, č.p. 3428, 400 01 Ústí nad Labem 1. Informace: Andrea Richterová, +420 777 353 999.

Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel Řidič nákladních vozidel - ŘP skup. C, E. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 150 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Drážďanská 830/72, Krásné Březno, Ústí nad Labem., Požadujeme: vyučení + 5 let praxe v oboru, ŘP skup. C,E. , Nabízíme: mzdu 150,- Kč/hod. (pevná + pohyblivá složka mzdy), podnikové stravování, nástup možný ihned., Kontakt: v případě zájmu osobně na adrese v sídle společnosti Drážďanská 830/72, Krásné Březno, Ústí nad Labem .. Pracoviště: Milan baránek - 02, Drážďanská, č.p. 830, 400 07 Ústí nad Labem 7. Informace: Michaela Baránková, +420 774 052 239.

Služby - Služby Uklízeč, uklízečka 12 200 Kč

Ostatní uklízeči a pomocníci Pracovník úklidu. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 12200 kč. Volných pracovních míst: 4. Poznámka: Místo výkonu práce: Ústí nad Labem., Práce pro OZP., Náplň práce: jednalo by se o úklidové služby v bytových domech, kde se uklízí společné prostory., Požadujeme: základní vzdělání., Nabízíme: Výše mzdy by se odvíjela od počtu odpracovaných hodin,na plný úvazek by byla mzda 12.200,-Kč., pracovní doba začíná mezi 7-8 hodinou a končí podle délky pracovní doby., Kontakt: telefonicky.. Pracoviště: Cespo, o.p.s., Hrnčířská, č.p. 53, 400 01 Ústí nad Labem 1. Informace: Petr Novák, +420 604 940 791.