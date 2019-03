Letos Lenka Kocmanová Taussigová s dalšími půvabnými Miss a modelkami, mj. s Lucií Smatanovou, Veronikou Chmelířovou, Dominikou Trelovou, Innou Puhajkovou, Hankou Mašlíkovou, Lucií Šlégr či s Muži roku získala díky Nadaci ČEZ a dalším partnerům 305 tisíc korun. Jsou pro Dětskou kliniku Masarykovy nemocnice v Ústí i pro oddělení v Mostě a v Chomutově.

Pomoc Tadeáškovi (3) z Duchcova

Dalších 35 tisíc už pořadatelé použili na chodítko pro nemocného tříletého Tadeáška z Duchcova. „Chlapec má bohužel tak vzácnou chorobu, že je takových dětí jen dvacet na celém světě,“ řekl Ray Koranteng, moderátor večera plného radosti a naděje v Severočeském divadle.

Záštitu nad akcí převzal hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. „Co může být krásnějšího, než pomáhat dětem,“ okomentoval hejtman účel benefice. Zábavný byl rozhovor moderátora s operním pěvcem Romanem Janálem. Tento držitel Ceny Thálie 1999 zpíval i hit z opery Carmen a krásky mu k tomu na scéně ve španělských červenočerných šatech tančily. Potěšil i operním hitem z Mozartova Dona Giovanniho.

Eliška s palcem z Facebooku

Hostující ústecká zpěvačka Eliška Lüftnerová, která se poprvé prosadila v soutěži Československo má talent 2013, tentokrát vsadila na hit Hany Hegerové „Já ráda vzpomínám“. A také na klasiku od Edith Piaf. „Vždycky mě překvapí, kde se v tomto křehkém těle bere tak sytý hlas,“ komentoval její písně moderátor Koranteng. Když slyšel potlesk publika jako odměnu půvabné a šikovné Elišce, diváky upozornil: „To se dnes ještě natleskáte. Až půjdete večer domů, budou vás bolet packy.“

A Eliška v pátek na svém Facebooku psala: „Dneska vystupuji v Severočeském divadle. O módní doplněk se mi postaral můj pejsek Atrei, když si na procházce spletl můj palec s klackem! Palec mám tak trochu DOST prokouslej, ale zpívat se s tím dá. Takže kdo jste dnes v divadle, víte, co to mááám…“

Vojtko byl přistižen s Inflagranti

Pěvce Mariana Vojtka, kterého dobře známe také z ústeckého divadla z muzikálu Casanova, doprovodily tři barevně sladěné dámy ze smyčcového tria Inflagranti. Hrály s ním hit Hallelujah (česky od Lucie Bílé a Gabriely Osvaldové jako Desatero) a nakonec i Fantoma opery. Sám Vojtko se pak s výkřikem „Kde jsou holky?“ otočil k hledišti zády a hodil do něj svou kytici. Jen minutu před tím ji dostal od pořadatelů.

To už publikum, bylo ho opět plné divadlo, potleskem odměnilo i nabídku svatebních šatů severočeského svatebního salonu Delta, ale i kolekci salonu Moravec z Teplic a letní jeansovou kolekci od Camp David.

Lenka: I šikovná Taťána je z Ústí

„Jsem ráda, že na naší benefici svou kolekci představila šikovná módní návrhářka Taťána Kováříková, ústecká rodačka,“ nechala se slyšet Lenka Kocmanová Taussigová. „Až jsem se zasnil, když jsem viděl krásky v modelech Taťány,“ tvrdil o hodinu dříve ještě na scéně Ray Koranteng. „Letos mi bohužel poprvé na Kráse chyběla choreografka Lenka Vinická, která se mnou benefici zakládala. Dva dny před přehlídkou musela do nemocnice,“ litovala Lenka Kocmanová.

Za úžasný večer děkovala divačka z Dobětic. „Byli nádherní, Marián Vojtko i Inflagranti, prostředí divadla a krásky. Nejhezčí byla Lenka Kocmanová, zvlášť v dlouhých červených šatech s průstřihy z první třetiny přehlídky. Je překrásná, a je úžasné, že máme za sebou 14 ročníků a těšíme se na 15. Ona je ústecká hvězda, navíc skromná,“ byla si jistá Šárka Faistová.

Přišla s kamarádkou Evou, se kterou se zná už 25 let. „Párkrát ve mně různá vystoupení vyvolala nádherné mrazení v zádech. Ten zážitek ve mně bude doznívat po celý víkend,“ svěřila se Ústečanka Deníku.

Mohla bych dívkám dělat matku, směje se LTK

„Po skončení Krásy mám pěkné pocity. Po všech pohromách tento týden mi spadl kámen ze srdce,“ ohlédla se pořadatelka Lenka Taussigová Kocmanová (LTK). Její muž měl ruku v sádře po lyžování na horách. Lehce ironicky okomentovala pořadatelka tvrzení pár divaček, že byla nejkrásnější dámou na scéně. „To nevím, byla jsem ale rozhodně nejstarší,“ smála se. „Byl mezi námi i dvacetiletý rozdíl. Ostatním dívkám bych mohla dělat matku,“ sebejistě tvrdila.

„Letos jsme vše směřovali do baletu a do opery. To proto jsem měnila prostory,“ vysvětlila. A že bylo ústecké Labutí jezero na domácí scéně na benefiční večer snad až moc dlouhé, byť strhující? „Copak mohu baletu radit, jak vše pojmout? Sami ví, jak tančit. Tanečník Vladimír Gončarov byl úžasný a z ostatních i Eliška Lüftnerová nebo pěvec Roman Janál,“ shrnula večer sama Lenka Kocmanová.