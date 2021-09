V interiérech zámku je ve vázách naaranžováno až šest desítek druhů podzimních jiřin všech možných barev a tvarů. Všechny tyto rostliny je možné vidět při jinak standartní, zhruba hodinové prohlídce, ke které dostanete katalog květin, které dodalo zahradnictví Dahlia Brzák Sloveč. Tyto prohlídky se konají v každou celou hodinu, a to i v neděli od 10 do 17 hodin.

Obdivovatelé okrasných květin, konkrétně jiřin, by neměli vynechat návštěvu zámku ve Velkém Březně.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.