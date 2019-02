Ústí nad Labem - Krajské město je šestou letošní zastávkou unikátního projektu Legiovlak při putování po České republice.

Legiovlak se skládá z 12 zrekonstruovaných vagonů, které představují vojenský ešalon. Těmito vlaky se desetitisíce československých legionářů přepravily v letech 1918 –1920 napříč Ruskem po Transsibiřské magistrále a průjezd si často vojáci museli vynutit bojem s bolševiky.

Neuvěřitelná cesta Josefa Nováka

„Máme zde spoustu unikátních rekvizit. Mezi nimi je i deník legionáře Josefa Nováka, který se z Ruska do vlasti dostal přes Japonsko, Panamu a Havaj, odkud se vrátil do Evropy, konkrétně do italského přístavu Terst," uvedl průvodce Martin Skácelík. Ten má na starosti polní vlakovou poštu československých vojsk, která sloužila i legionářům dalších národností.

„Přepravila neuvěřitelných 4,8 milionů zásilek. Dodnes držíme asi už nepřekonatelný rekord v délce poštovního transportu," doplnil Skácelík s tím, že cesta dopisu z ruského východu do vlasti trvala v průměru 2 - 3 měsíce. Důležitá byla mezistanice v zajateckém táboře nedaleko Kyjeva, kde se dopisy v podstatě legalizovaly proti tehdejší cenzuře.

„Vojáci vydávali i vlastní zákopové noviny, tiskly se přímo na kolejích a protože vlak hodně drncal, občas docházelo k překlepům." Noviny vycházely v různých jazykových mutacích, kromě slovenské, slovinské, polské či rumunské také například i v německé pro sudetské Němce či rusínské pro vojáky z Podkarpatské Rusi.

Kulomet, pastička, splachovací záchod

Legiovlak je od pátku až do 5. května přístupný na západním nádraží ve všední dny od 8 do 18 a o víkendu od 9 do 19 hodin. Kromě štábního vozu, lazaretu, vlakové pošty, pojízdné dílny či tzv. těplušky, tedy vagonu, kam se chodili vojáci zahřát, obsahuje taky prodejnu, kde je možné zakoupit unikátní suvenýry, knižní publikace, dobové pohledy a další zajímavé upomínky.

Vlak doplňuje řada autentických exponátů včetně funkčních zbraní. "Máme zde kulomet Maxim, který vymyslel Američan stejného jména. On také vynalezl splachovací záchod a pastičku na myši. Proto se této zbrani říká pastička," usmál se průvodce vozu, kteý sloužil k obraně vlaku.

Mimořádný zážitek organizátoři připravili na sobotu 30. dubna. K Legiovlaku se připojí parní lokomotiva 434.2186, známá pod přezdívkou čtyřkolák. Další zastávkou Legiovlaku budou Teplice, kde bude přístupný od 6. do 14. května.