Hned na jedenácti místech ústeckého okresu se v sobotu konala už 8. celostátní sbírka potravin. Lidé mohli nakoupit a darovat potraviny ve vybraných obchodech v Ústí nad Labem a Trmicích.

Potravinová sbírka proběhla v sobotu v Ústí nad Labem v nákupním centru Globus. | Foto: Deník / Karel Pech

Prostřednictvím potravinové banky pak poputují ke klientům odběratelských organizací, například do dětských domovů, azylových domů pro matky s dětmi, domovů pro seniory a podobně. Celkem se v sobotní sbírce podařilo v celé ČR vybrat rekordních 330 tun potravin a 52 tun drogistického zboží. Do podzimního kola se zapojilo nejvíce prodejen v dosavadní historii, a to celkem 754. Od letoška je možné darovat potraviny i on-line v internetovém obchodě Tesco a Rohlík.cz, a to až do 3. prosince.