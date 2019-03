„Jsme z Domu dětí a mládeže. Užíváme si tu ukázky činnosti před rodiči a návštěvníky,“ těšily se trenérky Blanka Veselá a Míša Nováková. Vedou dívky ve věku pět až osmnáct let. „Existujeme asi jedenáct let, do nové sezony máme dost nových slečen. Je nás teď třicet pět,“ vypočítala šéfová. „Bojím se, že mi upadne hůlka,“ prozradila Pavlínka (9) z Přestanova. Ale nic nezkazila.

Tradiční věšení basy předvedl místní divadelní soubor Mladá scéna. Měl Mistra popravčího s šibenicí i Šaška, za Čarodějnici se mu převlékla Nikola z Církvic (21). Zdařilé maškary huňatého Medvěda a pohlednou bílou Králici půjčilo ústecké Infocentrum z paláce Zdar. „Musím méďu vést za packu. Ve své masce špatně vidí,“ přiznala madam králíková. Z Bukova si přijela užít oslavu seniorka Kristína Myšáková. „Masopust mám ráda. Škoda, že se nedodržuje víc, hlavně ve městě,“ posteskla si její kamarádka Renata Strejcová z Klíše.

Stánek na Lidickém náměstí nabízel v sobotu dopoledne bílé víno, červený svařák i koláčky. Nabízel je tu také ústecký primátor Petr Nedvědický: „Masku mám půjčenou z ústeckého Severočeského divadla. Je to logické, medvěd k masopustu patří,“ usmíval se. V masce Jednorožce ze Všebořic přijela Anička (11). Už pár let hraje v souboru Mladá scéna.

Stovky lidí z náměstí před polednem přišlo v průvodu do Muzea civilní obrany, do ústeckého podzemí v Žižkově ulici. Pro návštěvníky tu připravili zabíjačku s tlačenkou, jelítky i jitrnicemi. Ústečané tu ocenili křupavé škvarkové placky i polévku prdelačku, řezník zkrátka ukázal, co umí. Následovaly soutěže pro děti i dospělé. Každý si tu přišel na své.



A na závěr ústecký poeta Tomáš Choura přidal pár vlastních masopustních veršíků:



Masopust je, no tak hoduj,

dej si svařák a ne vodu,

nabašti se, zatanči si,

dneska máme plné mísy!



Tancuj, směj se, hihi, hihi,

dneska je čas na koblihy,

na jelítka, na sladkosti,

nabašti se, pak se posti.



Pověs basu, ať se houpá,

a ty táhni, zimo hloupá,

rychle ať jsi za kopcema,

tady tě rád nikdo nemá!



Za pár dní nám začne půst,

z něho budem všichni růst,

dneska si tu nacpem břicha,

domů nikdo nepospíchá.



Chceš udělat dobrý skutek?

Chyť medvěda, co nám utek´!

Chyť to zvíře rozjívené,

které náměstím se žene!



Lidé drazí, jistě chcete

vidět tanec od zvířete,

tak jaký nám předvede?

Pěkně tancuj, medvěde!



Méďa, co měl život sladký,

za trest půjde do oprátky,

nebude tu běhat více,

kate, kde je šibenice?