FOTO: Lidská solidarita ovládla Cafe Alibi

Ústí nad Labem - Na dveřích barevná pozvánka, uvnitř seskupení lidí, kterým osud mladé ženy nebyl lhostejný. Voňavý raut zaujal při vstupu, obrazy na levé straně místnosti dotvářely uměleckou kulisu, protiváhou byly vystavené fotografie na druhé straně.

Na všech byla zachycena mladá žena Jana Brambaški, která je už několik let na invalidním vozíku. Chtěla být modelkou, sportovkyní, normální mámou. V sobotu si oblékla krásné červené šaty, kolem ní seděli ti, co ji drží palce. Ona sama se už jednou zúčastnila charitativní akce, kde se fotil zvláštní kalendář na podporu těch, co měli v životě smůlu.

Za speciální technikou stál tenkrát známý fotograf Robert Vano a paní Jana na tuhle zkušenost nikdy nezapomene. Její osud zaujal letos dva profesionály, Danu Mudrikovou, fotografku z Ústí a Milana Junka, fotografa z Teplic.

S podporou přátel se rozhodli uspořádat pro tuhle ženu společenský večer s dražbou vlastních prací a křtem nového kalendáře. Lidé si prostě musí pomáhat! Žádné vstupné, kravata nebyla podmínkou.

Taneční čísla v barevných kostýmech zařídila Anita Boháčová, hned třikrát se převlékala a ještě plnila funkci moderátorky večera.

"Ne, nejsem profesionál, je to můj koníček. Již několik let jsem členkou tanečního klubu Scenic, kde vedu kroužek salsy. S Janou jsem se seznámila před měsícem, když jsem v Cafe Alibi byla na kávě. Když mi řekla, že pochází z Krásného Března, došlo mi to. Znali jsme se ještě za svobodna, to se ještě jmenovala jinak. To přeci nebyla náhoda, musela jsem se zapojit do chystaného projektu," tvrdila tanečnice.

Podmanivá hudba vyvolávala vzpomínky, když došlo na dražbu, bavili se všichni. Vyvolávací cena neměla dlouhou životnost, po stovkách se přihazovalo až na dva tisíce. Potom se křtil nový kalendář a zájemců o něj bylo také dost.

Nevím, kolik se na dobrou věc vybralo celkem, dáma v červených šatech vypadala skvěle, ale místy se ji podezřele leskly oči. O sobě toho moc neřekla, jenom ostatní nabádala k ostražitosti. Asi věděla proč! Zajímavý večer pokračoval i po mém odchodu, další akce se už připravují. Blíží se přeci Vánoce.