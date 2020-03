Masopust v Dubicích nebyl plný medvědů, do historické klasiky chyběla kobyla, živá muzika, smutná basa i teplé jitrnice, ale stejně tam bylo fajn. Přerostlý Hurvínek se chlubil koloběžkou, hned u prvního domu tvrdil, že ho škrábe v krku. Spejbl ho napomínal, po konzultaci s Máničkou mu však slivovici povolil. Zástup masek procházel pomalu obcí, projíždějící vozidla platila ochotně výkupné, sousedé nabízeli koláče, klobásy i medovinu. Po čtyřech hodinách v mokrém sněhu a bahně nasměrovala záhadná šamanka (pí Mrázková) barevný průvod do restaurace U Becků, kde se všichni dobře bavili.

„Bydlíme oba v obci Suchá, je to asi 3 km od Dubic, ale na tuhle akci chodíme rádi. Jednou jsme byli za fotbalisty, potom jsme předstírali, že nám sluší doktorský plášť, loni jsme byli neandrtálci. Letos je to zcela jasné, záhadnému viru z Číny nedáme šanci. Před každým domem přijde na řadu nejprve dezinfekce, voňavý chlor se dobře snáší se slivovicí, na koláčky používáme Jelena. Prozatím nejsou hlášeny žádné ztráty, ale několik dětí považovalo naše přepychové vozidlo za spací vagón. Řeknu Vám, je to pěkná dřina," prohlásil Honza a Karel souhlasil. Bílé kombinézy jim slušely, jen ten postřik byl značně podezřelý.

„Tříletá Mařenka tvrdila, že je bělásek, čtyřletá Emička zachraňovala pejsky, desetiletý Filip hrál upíra, drzí čerti voněli uzeninou, zastoupeno bylo Mexiko, Most i pohádková říše princezen a králů. Nejlepší buchty měla jako vždy paní Nováková, skvělý byl makovec i hostinský, který dostal šerpu, aby ho doma poznali. Tahle akce se paní Martině fakt povedla!