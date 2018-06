FOTO: Máte strach z HIV? Otestujte se zdarma před nádražím

Ústecký kraj /ROZHOVOR/ - Od začátku roku se v kraji nakazil virem HIV jeden člověk. Pro úspěšnou léčbu je zásadní včasná diagnostika, proto se lidé mohou nechat testovat přímo na ulici. Otestovat se můžete před nádražím v Ústí každé druhé úterý v měsíci od 16 do 19 hodin.

Před nádražím v Ústí nad Labem postává skupinka lidí, mladší i starší. Nečekají na vlak, zajímá je žlutá sanitka České společnosti AIDS pomoc, ve které v úterý odpoledne poskytoval odborně školený personál anonymní testování na HIV a syfilis. „To je zadarmo?“ ptá se kolemjdoucí starší žena, které stojící muž u záchranky souhlasně přikyvuje. A co je zadarmo, to máme my Češi rádi, takže si stoupám do fronty také.

Bezprizorně to ale není. Připravuji si přes mobil vstupní dotazník, který je pro zdárné testování nezbytný. Měl jste náhodnou nechráněnou soulož? Aplikoval jste si injekčně drogu? Kolik sexuálních partnerek jste za poslední dva roky měl? Podobných otázek je v testu asi dvacítka, vyplnění mi zabere zhruba tři minuty.

„Člověk si může krátký dotazník vyplnit doma nebo právě při čekání ve frontě. Následně mu aplikace vygeneruje kód, podle kterého mu náš odborně školený personál v sanitce zkontroluje, zda člověk všechno vyplnil správně,“ podotýká místopředseda České společnosti AIDS pomoc Tomáš Rieger.

Fronta přede mnou se zmenšuje, žena ve středních letech vychází ze záchranky ven. „Je to dobrý,“ radostně zakřičí a upaluje na nedaleké MHD. Teď lezu dovnitř já.

„Základem je dezinfekce. Jehličkou píchneme do prstu,“ popisuje mi probíhající proces zdravotní sestřička Alena a z ukazováčku mi odebírá krev. Právě z tohoto malého množství kapilární krve provede následný rychlotest. Její kolega zatím prochází mé dotazníkové odpovědi na základě kódu, který jsem mu nadiktoval.

JEDNA, NEBO DVĚ?

Sestřička vlévá krev do připravené minilahvičky s číslem 1, v činidlu číslo 2 má přichystanou chemikálii. „První činidlo s vaší krví nalijeme do mističky, do níž se musí vsáknout, poté přilijeme modré činidlo s chemikálií, které s krví reaguje,“ vysvětluje Alena.

Nakonec přilévá obsah i z třetí lahvičky, která je určená k vyčištění zorného pole. „Když se vám nyní v mističce objeví jen jedna tečka, znamená to, že jste negativní. Dvě a více indikují problém,“ přibližuje Alena. Inkoustová modrá tekutina odtéká a na hladině zůstává jedna světle modrá tečka. Hurá!

Ne každý se může radovat. Nakažených HIV v republice přibývá a Ústecký kraj není výjimkou. Jak uvá- dí Státní zdravotní ústav, Ústecký kraj se řadí mezi Plzeňský, Olomoucký či Zlínský kraj, kde se od ledna do 30. dubna letošního roku nakazil jeden člověk. V Ústeckém kraji šlo o homosexuálního muže. Pokud se HIV neléčí, může způsobit smrtelné onemocnění AIDS.

Od října 1985 do 30. dubna 2018 se v Česku nakazilo virem HIV 3 238 lidí, z toho v Ústeckém kraji 189, v Karlovarském 87 a Libereckém 84. Nejvyšší počet si připsala Praha s číslem 1583.



DOBROVOLNÍCI V ÚSTÍ TESTUJÍ ZÁJEMCE NA HIV VE SPECIÁLNÍM SANITNÍM VOZE. TOMÁŠ RIEGER Z ČESKÉ SPOLEČNOSTI AIDS POMOC K TOMU ŘÍKÁ:

„Řada lidí na testy do zdravotnického zařízení nechce chodit"

Mnohým lidem infikovaným virem HIV se onemocnění AIDS vůbec nemusí rozvinout. To potvrzuje Tomáš Rieger, místopředseda České společnosti AIDS pomoc, která provozuje Dům světla v Praze a regionální pobočku v Teplicích. „Po domluvě s primátorkou Ústí budeme každé druhé úterý v měsíci testovat na HIV ve speciálně upravené sanitce před nádražím v Ústí, a to od 16 do 19 hodin,“ říká Rieger.

Co všechno dokážete z testu zjistit?

Při testu se nejdříve dozvíme, jaká byla možná rizika, kvůli kterým se dotyčná osoba mohla nakazit. Od posledního rizika je potřeba dodržet lhůtu tří měsíců, než jde člověk na test, aby mělo testování nějakou vypovídající hodnotu. Test je kombinovaný na HIV a syfilis. Pokud by test reagoval, znamená to, že něco není v pořádku. Pak bychom tedy přistoupili k odebrání žilní krve a vzorky následně odvezli do laboratoře. Ta by potvrdila či vyvrátila pozitivní výsledek.

Kdo lidi testuje?

Jsou to dobrovolníci, kteří s námi spolupracují, krev odebírá zdravotní sestra z Teplic.

Jak tuto formu testování hodnotíte?

Řada lidí nechce chodit na testy do zdravotnického zařízení. Je to pro ně nepřekročitelný práh. Mohou ale přijít do našich poboček, ať už v Teplicích, nebo právě do mobilních buněk.

Jakými způsoby se virus HIV přenáší?

Přenosy jsou známy tři, vedle sexuálního ještě krevní cestou a z nakažené matky na dítě. To už je ale takřka passé, protože pokud matka ví, že je HIV pozitivní a dostává léčbu, tak riziko, že i dítě bude HIV pozitivní, se může snížit až na 4 %. Co se týká krevní cesty, je to hlavně při aplikaci drog. Přenos sexuální cestou ale dominuje. Třeba na Ukrajině se mluví o tom, že dominuje přenos u uživatelů drog, ale tam je to dané také tím, že v tamní společnosti je pro muže mnohem jednodušší přiznat, že jsou uživateli drog než že jsou gayové.

Co je prevencí proti onemocnění HIV?

HIV je hlavně o sexuálním přenosu. Prevencí je tedy používání kondomu. Uživatelé drog by zase mezi sebou neměli sdílet jehly. Čím více lidí bude ale vědět, že jsou HIV pozitivní, tím dříve se budou léčit. Dnes je totiž léčba velmi účinná. U člověka, který ji pravidelně dodržuje, se množství viru v těle dostává na detekovatelnou hranici. Je neinfekční a nemůže onemocnění přenášet dál. Naším cílem je, aby prošlo testy co nejvíce lidí.

Kdo má zájem o testování?

Často jsou to muži mající sexuální vztah s jinými muži, tedy gayové a bisexuálové. Demograficky to rozdělit nejde, převažují ale spíše mladší lidé. Chodí k nám však i ročníky kolem 1940.