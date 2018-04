FOTO: Milovníci vína si užili pestrý program v Ústeckém podzemí

Ústí nad Labem - Ústecké podzemí se mimo jiné orientuje i na programy s vínem, a proto se zde o víkendu konal již třetí ročník Otevřených sklepů v Ústeckém podzemí.

"Je to akce, kterou jsme chtěli přilákat Ústečany na prezentaci vinařů z Čech a Moravy. Letos vinařů přijelo deset. Máme tady také stánek se specialitami jako jsou sýry, nebo soukromé pekařství. K ochutnání je tady zhruba sto vzorků vín a návštěvníci si mohou popovídat s vinařem o tom, jak se to víno vyrábí, jak se udržuje vinohrad, prostě celkově poznat příběh toho konkrétního vinařství. Je to něco jiného oproti tomu, když jdete do supermarketu a koupíte si lahev," popsal jeden z pořadatelů.

Návštěvníci si užili i soutěže, třeba tahání koštýře na čas, či poznávání sýrů. Odpoledne vyplnilo např. stepařské vystoupení, kankán nebo živá hudba. Nechyběl ani program pro děti.

Vilém Maruš