Nemohla chybět ani jízda kaskadérů po dvou kolech či otočka přes střechu.

„Jezdíme po republice se zhruba hodinovým vystoupením. Na začátku máme smyky, kde vozíme i děti. Také se hodně jezdí po dvou kolech, kdy mi kluci hodně lezou na střechu, na kapotu a podobně. V druhé polovině máme potom průjezd ohněm s kaskadérem na kapotě, takové salto s autem a nakonec vlastně ty monster trucky co přejíždí přes malá auta. I když některé ty kousky mohou vypadat jednoduše, je těžké se to naučit. Speciálně tu jízdu po dvou, to jsou stovky pokusů, než se to povede,“ vysvětlil Tomáš Zelenay z Monster Truck Show.

(mar)